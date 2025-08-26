¿Se divorció? José Carlos Cardona reaparece en redes sociales tras escándalo de Sedesol

Ella es candidata a diputada por Francisco Morazán en Libertad y Refundación (Libre). En junio de 2024, empleados de la Sedesol denunciaron a Cardona por presuntamente usar fondos de la Secretaría para una “campaña proselitista” de su esposa, donde denunciaron que se utilizaron los recursos del Estado, que eran destinados para ayudas sociales como kits escolares, para sus campañas y movilizaciones del partido.