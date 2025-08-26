¿Se divorció? José Carlos Cardona reaparece en redes sociales tras escándalo de Sedesol

¿Se divorció? José Carlos Cardona volvió a aparecer en redes sociales tras el escándalo por el uso de fondos en Sedesol y dejó un mensaje que da a entender la separación de su pareja, quien es funcionaria pública.
José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar entraron en el ojo del huracán por el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Cardona fue suspendido de su cargo como titular de Sedesol y Cuéllar fue "suspendida" de Libre, aunque mantiene su investidura como congresista.
Cardona orquestó la utilización de fondos sociales a diputados, siendo Cuéllar la que más ha captado para su departamento. Fue a finales del mes de junio cuando la bomba explotó y al tener indicios de corrupción, el entonces funcionario fue destituido.
Cardona volvió a aparecer en redes al postear varias historia de Instagram donde deja entrever que está soltero. Esta fue una de las historias que publicó en las últimas horas.
Seguidamente, publicó una historia donde comparte la lectura de un libro llamado "Guía de supervivencia para padres solteros". Sin embargo, se ha conocido que se casó hace años con la funcionaria Clara López.
Otra historia que dejó José Carlos Cardona en su cuenta de Instagram, dejaron varias incógnitas sobre su situación a meses de ser separado de la administración pública.
Cardona siguió dejando otras historias de Instagram, esta donde hace referencia al capitalismo.
A su vez, publicó una historia con su perro y el mensaje "también soy papá soltero con ‘perrihijo’". ¿Qué pasó? ¿Se separó de Clara López tras el escándalo de Sedesol?
Clara López es doctora en Medicina y Cirugía General y actualmente trabaja en la Secretaría de Salud como jefa de la Unidad de Género.
Ella es candidata a diputada por Francisco Morazán en Libertad y Refundación (Libre). En junio de 2024, empleados de la Sedesol denunciaron a Cardona por presuntamente usar fondos de la Secretaría para una “campaña proselitista” de su esposa, donde denunciaron que se utilizaron los recursos del Estado, que eran destinados para ayudas sociales como kits escolares, para sus campañas y movilizaciones del partido.
El 27 de junio, Cardona llegó a un Consejo de Ministros en Casa Presidencial y fue ahí donde se le aceptó la renuncia por el escándalo de fondos provenientes de Sedesol. Antes de ello defendió la utilización de recursos y dijo que todo era lícito.
La noche de ese 27 de junio, diversos funcionarios del gobierno brindaron una conferencia de prensa y detallaron que la presidenta Xiomara Castro le había aceptado la renuncia a Cardona.
Sobre su estado civil, Clara López no ha brindado mayores detalles, sin embargo, no tiene ninguna foto con Cardona en sus redes.
No obstante, José Carlos Cardona conserva fotos con Clara López, llegando ambos a ser padres. Habrá que esperar, ver si alguno confirma una separación y desde cuándo se dio.