Inhabilitados el 28% de los quirófanos del sistema sanitario público

Tegucigalpa, Honduras.- El plan de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) para reducir a cero de la mora quirúrgica a finales de este 2025 enfrenta un serio obstáculo: el estado de los quirófanos. Un reciente informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advierte que la iniciativa corre el riesgo de incumplirse en el tiempo previsto, ya que 41 de los 146 quirófanos del sistema sanitario público a nivel nacional están inhabilitados. "La situación del sistema sanitario es compleja, porque para llegar a ese cero mora quirúrgica a diciembre se necesita realizar cada semana de manera sostenida al menos 430 cirugías, a parte de las que ya están programadas y las emergencias, eso se vuelve en un gran desafío", dijo Blanca Munguía, directora de Salud de la ASJ.

Agregó que los quirófanos son parte esencial para lograr la meta; sin embargo, solo el 72% de los quirófanos están en uso constante y habilitados para hacer las operaciones. Los datos de ASJ obtuvo mediante solicitudes de información revelan que el hospital Escuela es el que más problemas enfrenta, pues de los 28 quirófanos con los que cuenta hay 11 que están en desuso.

El hospital Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula tiene tres de los 11 quirófanos sin utilizar; mientras que el hospital María de Especialidades Pediátricas cinco de sus nueve quirófanos no están habilitados. El hospital Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá actualmente tiene inhabilitados dos de los cuatro quirófanos; por su parte el hospital Mario Catarino Rivas, el centro de referencia en la zona norte, funciona con 10 de los 11 quirófanos que tiene.

Munguía manifestó que las autoridades sanitarias no especificaron cuáles son las razones del por qué están inhabilitados los quirófanos. "Sin duda son variadas las razones, tampoco mencionan que están en mal estado; sin embargo al no estar habilitados no están siendo útiles para reducir las cirugías pendientes", dijo. De acuerdo a la organización de sociedad civil, Honduras contabiliza un total de 14,131 personas que están esperando para se intervenidos quirúrgicamente; de los cuales 7,745 (55%) están en la categoría de mora quirúrgica, debido a que llevan más de 90 días esperando. El 70% de la problemática se concentra en los hospitales San Felipe, Mario Catarino Rivas, Regional del Sur y Hospital Escuela; en este grupo se registran 5,411 pacientes con mora. "La mora quirúrgica es hoy un síntoma de la precariedad de nuestro sistema de salud. Miles de hondureños esperan por procedimientos que son vitales para su calidad de vida, y el Estado tiene la obligación de responder con eficiencia, transparencia y urgencia", declaró la directora del sector salud de ASJ.