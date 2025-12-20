¿Cuándo y dónde será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Revelan los detalles

Cristiano Ronaldo se casará en los próximos meses con Georgina Rodríguez y revelan todos los detalles de su boda. Esta será la fecha exacta y el lugar de la ceremonia.
El pasado mes de agosto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez causaron revuelo en el mundo al dar a conocer que tras 10 años de relación se habían comprometido, esto luego de que el futbolista le diera a la modelo un tremendo anillo de compromiso.
Como era de esperarse, la noticia generó euforia entre los fanáticos de la pareja, es por eso que sin duda la boda entre ambos famosos es una de las más esperadas.
Pese a los mediáticos que son tanto Georgina Rodríguez como Cristiano Ronaldo poco se sabe de su boda y cómo fue el momento en el que ambos se comprometieron, temas de los que recientemente habló la influencer.
En una reciente entrevista con la revista Elle de España, la empresaria argentina reveló aspectos desconocidos de la rutina familiar, la educación de sus hijos y la intimidad de la pareja, además de detallar cómo afrontan juntos la crianza y los próximos pasos hacia su matrimonio.
El anillo con el que Cristiano Ronaldo le hizo la 'gran pregunta' no solo maravilló al mundo entero, sino a la propia 'Gio', quien ha admitido haber quedado en shock por lo espectacular del diamante, además de revelar que era lo justo, pues tienen una vida hecha como pareja y son padres de una numerosa familia.
Georgina Rodríguez se refirió al anillo en corte ovalado, el cual cuenta con otros diamantes de menor tamaño engarzados a una sortija y tiene un valor de 6 millones de dólares. "El anillo de compromiso es precioso. Es lo mínimo que me podía ofrecer después de 10 años de espera", dijo entre risas.
Georgina Rodríguez, quien ha cosechado una carrera como modelo y embajadora de varias marcas, confesó que estaba en shock tras la proposición matrimonial.
"La verdad es que cuando me pidió la mano fue lo último en lo que pensé, tardé mucho en asimilar la tremenda pieza que me regaló. Me quedé tan en shock que lo dejé en mi habitación y hasta el día siguiente no lo abrí a la luz del sol", reveló la hermosa modelo.
Desde que se comprometió, Georgina Rodríguez ha optado por usar el anillo solo en ocasiones especiales, por motivos de seguridad. Una de las últimas veces que lo lució en público fue durante una cena en la Casa Blanca.
Tras compartir esos detalles, de inmediato Georgina Rodríguez fue cuestionada sobre si su boda sería multitudinaria como muchos lo esperaría, algo que la modelo negó y con lo que respaldó lo que anteriormente había dicho Cristiano Ronaldo.
"No. Boda pequeña 100%, sin duda", respondió Georgina Rodríguez a la pregunta, confirmando cómo será el compromiso matrimonial con Cristiano Ronaldo.
El hogar que ha formado con el delantero del Al-Nassr, entre España y Arabia Saudita, es el sueño que Georgina siempre anheló desde que era pequeña.
"Es el sueño cumplido que anhelaba desde niña", dijo la influencer hispano-argentina, quien habló de cómo el deseo de tener una familia numerosa viene desde una ilusión de su interior.
Georgina Rodríguez no está cerrada a la idea de volver a ser madre con Cristiano Ronaldo.
"Vengo de una muy pequeña formada por mi madre, mi hermana y yo, por eso siempre tuve claro que en un futuro quería tener una familia muy grande. Gracias a Dios hoy disfruto de ella. ¿Pensar en ampliarla? Soy muy joven y lo que esté por venir Dios lo decidirá", confesó Georgina Rodríguez.
En noviembre pasado, Cristiano Ronaldo confesó al periodista británico Piers Morgan sus planes para 2026 y entre ellos, además del Mundial, figuró su enlace matrimonial con Georgina Rodríguez.
"Aún no tenemos fecha de casamiento, pero espero que sea después del Mundial, con la copa", dijo en esa charla el capitán de la Selección de Portugal.
Así que la boda de Cristiano y Georgina podría ser hacia finales del verano o inicio del otoño, pues la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se llevará a cabo del 11 de junio del 2026 al 19 de julio, en Estados Unidos, Canadá y México.
Según información del Jornal da Madeira, la ceremonia cristiana tendrá lugar en la Catedral de Funchal, en Madeira, ciudad natal del astro portugués y posteriormente se realizará una recepción en un hotel de lujo.
No obstante, Cristiano Ronaldo aseguró que será una celebración privada y sencilla, ya que a Georgina “no le gustan las grandes fiestas”.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están juntos desde 2016 y han formado una de las parejas más sólidas.
Una de las primeras fotos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, tomada en diciembre de 2016.