¿Cuándo inicia el tercer proceso de admisión para estudiar en la UNAH?

Tegucigalpa, Honduras.- El tercer proceso de admisión para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) iniciará el lunes 8 de septiembre con la aplicación de la prueba vocacional. Los aspirantes que planean ingresar a la UNAH en el segundo período académico del 2026 podrán realizar la prueba desde el 8 hasta el 14 de septiembre, informaron las autoridades de la máxima casa de estudios. La prueba vocacional se realiza en línea en la página de admisiones y es un proceso obligatorio para iniciar el proceso inscripción y la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), a través de ese proceso los jóvenes conocerán para la carrera que les conviene de acuerdo a sus capacidades.

Una vez y el aspirante obtenga los resultados de la prueba vocacional podrá hacer la inscripción en línea para la PHUMA, deberá subir una foto tamaño pasaporte con fondo blanco y la imagen del documento de identificación. Este proceso inicia del 15 al 24 de septiembre. Durante ese mismo período los aspirantes deberán hacer el pago del proceso de admisión que cuesta 500 lempiras en las agencias bancarias; para hacerlo deben presentar el número de solicitud de admisión.

A partir del 13 al 24 de octubre el personal de la UNAH revisará los datos, la imagen del documento de identificación y la fotografía para verificar que cumplen con las especificaciones solicitadas. Una vez revisada, se notificará al aspirante vía correo cuando la documentación sea aceptada, o en su defecto, cuando una o ambas imágenes no sean validas, en ese caos deberá volver a subirlas al sistema. Durante esas fechas los jóvenes pueden descargar el temario de estudio de la prueba en la página de admisiones.