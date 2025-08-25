  1. Inicio
UNAH aprueba seis carreras virtuales y un doctorado

Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, técnico en Microfinanzas y licenciatura en Ecoturismo también se impartirán bajo la plataforma UNAH Virtual

  • 25 de agosto de 2025 a las 00:00
Las autoridades informaron que abrirán cupos para Medicina.

 Foto: David Romero/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informaron sobre la aprobación de seis carreras bajo la modalidad virtual así como la implementación de un Doctorado en Economía.

El rector universitario Odir Fernández aseguró que tras una reunión extraordinaria del Consejo Universitario se determinó que las clases de las carreras de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, técnico en Microfinanzas y licenciatura en Ecoturismo se podrán impartir en la plataforma UNAH Virtual.

Añadió que cualquier hondureño puede estudiar estas carreras bajo la modalidad virtual sin tener que recurrir presencialmente a uno de los centros universitarios.

Señaló que los extranjeros también tienen la oportunidad de estudiar estas carreras de manera virtual.

Por otro lado, confirmó que la UNAH también tendrá el doctorado en estudios de economía presencial y virtual.

Igualmente, informó que también estará disponible la Maestría en Derecho al Trabajo y Seguridad Social bajo las modalidades presencial y virtual.

El funcionario universitario anunció que la carrera de Medicina ampliará los cupos para estudiantes a partir del primer período académico de 2026.

