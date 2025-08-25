UNAH aprueba seis carreras virtuales y un doctorado

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informaron sobre la aprobación de seis carreras bajo la modalidad virtual así como la implementación de un Doctorado en Economía.

El rector universitario Odir Fernández aseguró que tras una reunión extraordinaria del Consejo Universitario se determinó que las clases de las carreras de Derecho, Pedagogía, Psicología, Informática Administrativa, técnico en Microfinanzas y licenciatura en Ecoturismo se podrán impartir en la plataforma UNAH Virtual.

Añadió que cualquier hondureño puede estudiar estas carreras bajo la modalidad virtual sin tener que recurrir presencialmente a uno de los centros universitarios.

Señaló que los extranjeros también tienen la oportunidad de estudiar estas carreras de manera virtual.