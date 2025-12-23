Fichajes Honduras: Olimpia anuncian altas, Motagua y Real España mueven sus piezas

"Todo el mundo lo quiere, que las ofertas por él van a llegar. Es un tema que seguramente se va a trabajar para poderlo ratificar, que sigue en el club. Él está muy contento en este momento aquí en Marathón y lo ha hecho saber, así que esperamos que se pueda llegar a un acuerdo y que pueda continuar con el club", dijo Rolin Peña sobre el futuro del delantero Messiniti.