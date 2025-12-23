Fichajes Honduras: Olimpia anuncian altas, Motagua y Real España mueven sus piezas

El mercado de fichajes del fútbol de Honduras se ha comenzado a agitar, Olimpia ha comenzado a prepararse de cara al próximo torneo de la Liga Nacional
Pedro Troglio no descarta dirigir una Selección Nacional cuando se le ha consultado si llegaría a la de Honduras. "Jugué un mundial, me gustaría dirigir en uno, clasificar. Es una posibilidad, es una cuenta pendiente. A lo mejor unos años atrás prefería no selección, a mí me gusta el día a día, pero hoy sí”
Moisés Mendoza de 21 años de edad es nuevo jugador del Real España, llega del Deportes Savio de la Liga de Ascenso.
El hondureño Joshua Canales dejó el Aucas de Ecuador para unirse a las filas del Pérez Zeledón de Costa Rica.
Javier López: "Hemos hablado de incorporar tres o cuatro jugadores, más el tema de Pablo Cacho, que ya es un fichaje que tiene el club"
Elias Burbara confirmó que sigue con Jeaustin Campos pase lo que pase en el Apertura: "El próximo y el que le sigue. Uno de los pecados más grandes que yo he tenido en mi gestión de presidente ha sido la cambiadera de técnicos. Está obligado a salir campeón ya este mes"
Elias Burbara dejó claro que el panameño Daniel Aparicio sigue en el Real España: "tiene contrato largo y es parte de los planes de la institución en el mediano y largo plazo"
El presidente del Real España no dejó claro que continúen Gustavo Moura y Yeison Moreno: "Estamos contentos con los dos, muy buenas personas, buenos profesionales y buenos delanteros, pero al final lo que vale es la cantidad de goles. Ojalá se destapen de aquí al cierre del torneo"
"Todo el mundo lo quiere, que las ofertas por él van a llegar. Es un tema que seguramente se va a trabajar para poderlo ratificar, que sigue en el club. Él está muy contento en este momento aquí en Marathón y lo ha hecho saber, así que esperamos que se pueda llegar a un acuerdo y que pueda continuar con el club", dijo Rolin Peña sobre el futuro del delantero Messiniti.
Joseph Rosales finalmente dejó el Minnesota United FC para ahora defender los colores del Austin FC siempre en la MLS. El traspaso está valorado en 1.5 millones de dólares (39,540,000 Lempiras).
El Olimpia seguirá teniendo en el banquillo como su técnico al uruguayo Eduardo Espinel, quien renovó su contrato hasta diciembre del 2026.
Jonathan Rubio: "Si me da la oportunidad de venir a jugar en un equipo de Honduras me gustaría que fuera en el Real España, lógicamente uno es profesional y puede pasar cualquier cosa, pero sí es una experiencia que quisiera tener"
Olimpia no pierde tiempo y ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato por un año más con el delantero colombiano Yustin Arboleda.