Derecho e Informática son las carreras de mayor demanda en la UNAH Virtual

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,079 hondureños que viven en el extranjero buscan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante el programa recién lanzado UNAH Virtual. Los compatriotas, la mayoría de Estados Unidos y España, realizaron este viernes por primera vez la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) en línea; fueron dos jornadas que se realizaron, en la primera participaron 222 aspirantes, el resto ingresó a la plataforma virtual por la tarde. Carlos Ordoñez, titular de la Dirección de Admisiones, manifestó que la inscripción de los hondureños fue de varias partes del mundo.

"España y Estados Unidos tuvo la mayor cantidad de aspirantes, pero también tuvimos de El Salvador; Costa Rica; de la zona norte de México; de Canadá; Ecuador; del sur de Argentina, también tuvimos en Europa; Reino Unido; Alemania; Italia y otros países de Asia", detalló. El proyecto no solo establece el ingreso de aspirantes por primera vez a la plataforma completamente virtual, también da la oportunidad a los estudiantes de la máxima casa de estudios que tuvieron que dejar el país por diferentes razones retomen sus estudios superiores, al activar su cuenta universitaria. Ordoñez dijo que hay una buena cantidad de estudiantes que están reactivando su cuenta y haciendo cambios de carrera para ingresar a la modalidad virtual. "Se está trabajando en los cambios de carrera y las activaciones; este es un tema importante porque muchos jóvenes que salieron del país tenían un número de cuenta y tienen que activarla, todos esos procedimientos ya están en marcha y los jóvenes podrán hacerlo a partir de este tercer período académico", apuntó.

La iniciativa de las autoridades por el momento contempla seis carreras en modalidad virtual, entre ellas la licenciatura en Psicología, en Informática Administrativa, en Derecho, en Pedagogía, en Ecoturismo y el Técnico Universitario en Microfinanzas. Todas esas carreras tuvieron buen interés en los aspirantes hondureños; sin embargo, la carrera de Derecho fue la más demandada, seguido de Informática Administrativa, detalló Ordoñez.

Los jóvenes que realizaron la prueba este viernes podrán conocer sus resultados, a través de la página de admisiones de la UNAH a partir del 15 de agosto; los que aprueben podrán ingresar a la casa de estudios en el tercer período académico de este año.

Ampliación del programa

Las autoridades universitarias contemplan ampliar la oferta académica en la modalidad virtual, con la integración más carreras para que más jóvenes ingresen a la plataforma.