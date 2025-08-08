Estudiantes de Escuelas Normales, agrícolas y de arte recibirán ocho horas diarias de clases

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó el jueves un decreto para fortalecer el sector educativo, con la creación de los Centros Educativos Especializados en Honduras. El decreto establece la creación de las Escuelas Normales Bilingües; de artes; las Escuelas Agrícolas; las de deportes; ⁠las Escuelas de Educación Especial; y otras escuelas que tengan como propósito fortalecer la educación. Si bien la mayoría de estos centros ya comenzaron a trabajar desde hace dos años bajo la actual administración, el decreto actualiza y regula las funciones de cada uno mediante acuerdos y reglamentos.

Uno de los principales cambios que resalta es la jornada de clases que recibirán los estudiantes, que actualmente es de cinco horas (de 7:00 am hasta las 12:00 del mediodía), pues ahora serán ocho horas, el equivalente a una jornada de trabajo. El decreto aprobado reforma el plan de estudios de los centros especializados, el cual ahora tendrá una jornada de ocho horas diarias y los docentes trabajarán con dedicación exclusiva. Es decir, que al ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta los estudiantes ingresarán a las 7:00 am y terminarán su jornada de clases a las 3:00 pm, explicó Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma). El dirigente gremial aclaró que el nuevo horario es únicamente para los estudiantes de esos centros, para el resto de escuelas y colegios a nivel nacional la jornada se mantiene de cinco horas diarias. "Para las demás escuelas e institutos los horarios de clases se mantendrán de cinco horas, o sea de 7 de la mañana a 12 del mediodía, el nuevo horario solo es para centros especializados", dijo Hernández. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Esponda, a través de su cuenta de X, celebró la aprobación del decreto y agradeció a los parlamentarios. "A partir de su publicación en La Gaceta, las Escuelas Normales Bilingües, escuelas agrícolas, de artes, deportes, y todas las que puedan crearse en el futuro, tendrán una jornada de 8 horas; lo que permitirá mejorar la calidad educativa", publicó Esponda.

Agregó que con la aprobación del decreto se abren las puertas a una educación pública especializada que formará a generaciones con mayores oportunidades y sueños cumplidos. Actualmente Honduras cuenta con unas ocho Escuelas Normales Bilingües y siete Escuelas Agrícolas, ubicadas en Tegucigalpa, Tela, Ocotepeque, Santa Bárbara, La Paz, Olancho, El Paraíso, Valle, Atlántida, Comayagua y San Pedro Sula.

Otras disposiciones

El decreto también prohíbe que las estructuras creadas para estas escuelas se utilicen en otros centros educativos. "Los docentes que laboren en estos, tendrán nombramiento en jornada de dedicación exclusiva, establecida en el Estatuto del Docente Hondureño. Queda terminantemente prohibido, que las estructuras creadas para el funcionamiento de las escuelas especializadas sean canceladas, transferidas o utilizadas para realizar nombramientos en otros centros educativos distinto a donde fue creada", establecen los artículos 5 y 6. Además, el personal que labore en estas escuelas será reclutado mediante concursos específicos, evaluados por ternas conformadas por expertos en cada área.