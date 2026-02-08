Asesinan a disparos a una mujer en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.-Una mujer fue acribillada a disparos la tarde de este domingo 8 de febrero en la colonia Las Brisas, de Guaimaca, Francisco Morazán.

La fémina fue identificada como Mariela Moradel, quien era originaria de Guaimaca y deja a un hijo huérfano.

De acuerdo con la información preliminar, la joven mujer se conducía en su camioneta cuando dos sujetos en motocicleta la interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

La mujer perdió la vida de manera instantánea y terminó impactando contra una casa, mientras que los malhechores huyeron del lugar.