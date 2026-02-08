Asesinan a disparos a una mujer en Guaimaca

Guaimaca, Honduras.-Una mujer fue acribillada a disparos la tarde de este domingo 8 de febrero en la colonia Las Brisas, de Guaimaca, Francisco Morazán.
La fémina fue identificada como Mariela Moradel, quien era originaria de Guaimaca y deja a un hijo huérfano.
De acuerdo con la información preliminar, la joven mujer se conducía en su camioneta cuando dos sujetos en motocicleta la interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.
La mujer perdió la vida de manera instantánea y terminó impactando contra una casa, mientras que los malhechores huyeron del lugar.
Los vecinos del sector afirmaron que Moradel vivía a unas cuantas casas de donde fue asesinada.
Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y esperar a Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver de la mujer.
Los vecinos del sector se encuentran consternados por el hecho y piden a las autoridades que se haga justicia, pues la violencia ha incrementado en este sector.