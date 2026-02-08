  1. Inicio
Asesinan a disparos a una mujer en Guaimaca

La mujer se conducía en su camioneta cuando fue interceptada por presuntos sicarios en motocicleta y la acribillaron a disparos

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 15:31
La fémina fue identificada como Mariela Moradel.

 Foto: Cortesía

Guaimaca, Honduras.-Una mujer fue acribillada a disparos la tarde de este domingo 8 de febrero en la colonia Las Brisas, de Guaimaca, Francisco Morazán.

La fémina fue identificada como Mariela Moradel, quien era originaria de Guaimaca y deja a un hijo huérfano.

De acuerdo con la información preliminar, la joven mujer se conducía en su camioneta cuando dos sujetos en motocicleta la interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

La mujer perdió la vida de manera instantánea y terminó impactando contra una casa, mientras que los malhechores huyeron del lugar.

Esta es la camioneta de la joven asesinada en Guaimaca.

Esta es la camioneta de la joven asesinada en Guaimaca.

 (Foto: Cortesía)

Los vecinos del sector afirmaron que Moradel vivía a unas cuantas casas de donde fue asesinada.

Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y esperar a Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver de la mujer.

Los vecinos del sector se encuentran consternados por el hecho y piden a las autoridades que se haga justicia, pues la violencia ha incrementado en este sector.

