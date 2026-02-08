Hallan muerto a un hombre cerca del cementerio de Corozal, La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este domingo 8 de febrero en una de las calles cercanas al cementerio ubicado en Corozal, La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras.

El fallecido fue identificado como Amílcar Geovany Miranda Flores, de 29 años, originario de El Limón.

Las personas que llegaron al lugar y lograron identificarlo afirmaron que actualmente laboraba como guardia de seguridad, pero que había sido parte de la Fuerza Naval.