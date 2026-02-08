Hallan muerto a un hombre cerca del cementerio de Corozal, La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este domingo 8 de febrero en una de las calles cercanas al cementerio ubicado en Corozal, La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras.
El fallecido fue identificado como Amílcar Geovany Miranda Flores, de 29 años, originario de El Limón.
Las personas que llegaron al lugar y lograron identificarlo afirmaron que actualmente laboraba como guardia de seguridad, pero que había sido parte de la Fuerza Naval.
Hasta el momento se desconocen las causas del crimen ni quiénes lo habrían perpetrado.
El cadáver estaba en medio de unos matorrales, cerca de unas plantaciones de palma africana.
Los pobladores del sector aseguran que no saben quiénes habrían perpetrado este crimen, pues el joven no tenía problemas con nadie y hace unos días él había llegado de visita a la zona,
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena, más tarde llegaron miembros de Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de la zona.