Honduras vs Guayana EN VIVO: Hora y canal que transmite el Premundial Sub-17 de Concacaf

La Bicolor arranca su camino este domingo, con el sueño intacto de meterse a la cita mundialistas de Qatar 2026

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 10:31
El Premundial se está llevando a cabo en Honduras.

Foto: FFH.

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras entra en escensa en el Premundial Sub-17 de Concacaf que se disputa en San Pedro Sula y que da boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2026.

La Mini H busca un primer triunfo que apriete más el sueño de unos chicos que quieren hacer historia. Su primer rival es Guyana, que ya obtuvo su primera victoria (1-0) ante Bermudas en la triangular.

Recordemos que Surinam no se presentó debido a problemas internos y esto cambió todo. Ahora los dirigidos por Merling Paz.

El DT de la Mini H, antes del juego debut fue claro y habló de jugar como local: "Ninguno está en triunfalismo, con mucha confianza sí, pero no confiados. Estamos asumiendo este proceso con mucha responsabilidad y eso caracteriza a este grupo".

Y agregó: "Reduce el margen de error que no esté Surinam y esto indica que en un partido una selección puede estar eliminada, una mala tarde los puede dejar fuera del mundial. Hay que enfrentar ambos partidos con mucha responsabilidad".

Honduras debuta este domingo 08 de febrero ante su similar de Guyana y el partido se va a celebrar en la cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula.

Hora y canal que transmite el partido

El partido está programado para este domingo 08 de febrero a las 8:00 de la noche. La guía oficial de la Concacaf informa que todos los partidos se podrán ver por la señal de Disney+ y por los canales de ESPN (según disponibilidad por cada país en Centroamérica).

