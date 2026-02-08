"¡Qué caída!": Shakira sufre aparatoso percance en concierto en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- Ni el suelo pudo detener la energía de Shakira tras una sorpresiva caída en su primer concierto en el Estadio Jorge “Mágico” González en El Salvador, un incidente que, lejos de opacar su presentación, resaltó su profesionalismo en el escenario. El percance ocurrió la noche del pasado sábado 7 de febrero, mientras interpretaba uno de sus grandes clásicos: "Si te vas". Al intentar desplazarse desde el centro del escenario al lado izquierdo, la cantante colombiana dio un mal paso que la llevó directo al piso.

Miembros del público y de su equipo se asustaron por el impacto de la caída, sin embargo, la intérprete sorprendió a todos con su reacción casi inmediata. Shakira se reincorporó con tal rapidez que uno de sus guitarristas ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar para auxiliarla. Demostrando su buen humor, la barranquillera Shakira lanzó un "Ok" para confirmar que se encontraba fuera de peligro. Acto seguido, entre risas y con un tono jocoso que desató los aplausos de los asistentes, agregó: "¡Qué caída!", entre risas y continuando con el espectáculo como si nada hubiera pasado.