Super Bowl 2026: Todo lo que debes saber del juego entre Patriots vs Seahwaks

El mundo se paraliza este domingo 8 de febrero con el partido entre Patriots vs Seahwaks por el Super Bowl 2026. Te contamos todo lo que debes saber.
El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.
El enfrentamiento final será entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks por el título de la NFL.
Este Super Bowl es una revancha histórica de su último choque en el Super Bowl XLIX, ganado por los Patriots.
El juego comenzará aproximadamente a las (5:30 PM en Honduras y 6:30 p.m. ET) de este domingo 8 de febrero.
La transmisión televisiva en Estados Unidos será por NBC, con opción de idioma en español por Telemundo. En Honduras se podrá ver los pantallas de ESPN y DISNEY +.
El evento contará con un espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.
Los Patriots buscarán su séptimo título de Super Bowl, lo cual sería un récord en la historia de la NFL.
Los Seahawks llegan a este Super Bowl como campeones de la NFC, con la esperanza de ganar su segundo campeonato.
El juego generará gran expectativa mediática y es uno de los eventos deportivos más vistos del año.
Este Super Bowl también destaca por la presencia de jugadores de origen latino de ambos equipos.
En la víspera del partido, los Patriots promovieron a jugadores de su escuadra de práctica para reforzar la plantilla.
Algunos fanáticos han debatido en redes sobre teorías y controversias en torno al evento.
La logística del Super Bowl incluye iniciativas de sostenibilidad para reducir el impacto ambiental del evento.
El Super Bowl LX será una mezcla de deporte, entretenimiento y espectáculo cultural esperado por millones en todo el mundo.