Remodelación de estadios en Honduras: El Humberto Micheletti se unirá a los recintos de primer nivel

Autoridades anunciaron en las últimas horas la remodelación del estadio Humberto Micheletti de El Progreso. Esto es todo lo nuevo que tendrá.
La remodelación del estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro, se vio envuelta en una fuerte polémica que paralizó los trabajos el año pasado.
Condepor había anunciado con entusiasmo la construcción de la quinta cancha de grama híbrida en Honduras en esta ciudad.
Sin embargo, un día después de iniciar las obras, el estadio fue tomado por personas que no estaban de acuerdo con el desarrollo del proyecto.
La toma derivó en enfrentamientos, golpes y un zafarrancho que generó repudio a nivel nacional.
Ante la situación, el excomisionado presidente de Condepor, Mario Moncada, anunció la cancelación del proyecto.
Moncada acusó al alcalde Alexander López Orellana de provocar la violencia durante la toma del recinto deportivo.
Tras la suspensión, el estadio permaneció cerrado y en estado de abandono por varios meses.
La obra nunca avanzó y el inmueble quedó en condiciones críticas, con apenas un 35 % de ejecución.
Pero todo parece haber terminado. Autoridades intervinieron en las últimas horas para destrabar el conflicto político.
Producto de esos diálogos, se alcanzó un acuerdo para reanudar los trabajos en el Humberto Micheletti.
El subcomisionado nacional del deporte, Vinicio Valdés, visitó la ciudad de El Progreso, Yoro y confirmó que se retomarán las obras en el coloso progreseño.
La Nueva Condepor luego de una reunión en la Alcaldía Municipal realizó un recorrido al recinto deportivo donde se asumió el compromiso de mejorar las condiciones actuales del inmueble y retomar los proyectos inconclusos, con la meta de entregar una obra de primer nivel al municipio.
Las autoridades locales solicitaron que el estadio cuente con grama natural, al considerarla más funcional para el uso continuo de ligas menores, Segunda División y Liga Mayor.
Asimismo, se conformará una comisión técnica y estratégica, liderada por el empresario Juan Vendek, que garantizará transparencia, respaldo y acompañamiento al proceso, para que El Progreso cuente pronto con un estadio moderno y digno para el desarrollo deportivo del departamento.
El Humberto Micheletti se unirá a los recintos de primer nivel de Honduras. Entre los planes de recuperación se incluyen la instalación de iluminación moderna, la construcción de graderías en los cuatro lados del estadio, la mejora de drenajes y la renovación de la cancha con grama híbrida resistente al clima local.