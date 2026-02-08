"¡Honduras!": El grito de Shakira que enloqueció a fans catrachos en su gira 2026

San Salvador, El Salvador.- La primera presentación de Shakira no fue una más para los miles de seguidores centroamericanos que se dieron cita para verla y corear las canciones de su gira en el concierto realizado el pasado sábado 7 de febrero en el Estadio "Mágico" González en El Salvador. En un despliegue lleno de energía, talento y nostalgia, la barranquillera marcó su regreso triunfal a los escenarios del istmo, dejando un espacio muy especial en su corazón y su voz para agradecer la presencia de Honduras y otros países durante el concierto.

"Hoy comienza por fin nuestra residencia aquí en Centroamérica. Y este es el primer show, ¡el primer show de nuestra gira en el 2026! Muchísimas gracias a todos los que han venido desde otros países para pasar esta noche juntitos. Un abrazo a toda mi gente de Costa Rica, a toda mi gente de Nicaragua, ¡de Honduras!, de Guatemala, de Panamá", dijo Shakira con una sonrisa.