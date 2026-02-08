"¡Honduras!": El grito de Shakira que enloqueció a fans catrachos en su gira 2026

San Salvador, El Salvador.- La primera presentación de Shakira no fue una más para los miles de seguidores centroamericanos que se dieron cita para verla y corear las canciones de su gira en el concierto realizado el pasado sábado 7 de febrero en el Estadio "Mágico" González en El Salvador.
En un despliegue lleno de energía, talento y nostalgia, la barranquillera marcó su regreso triunfal a los escenarios del istmo, dejando un espacio muy especial en su corazón y su voz para agradecer la presencia de Honduras y otros países durante el concierto.
"Hoy comienza por fin nuestra residencia aquí en Centroamérica. Y este es el primer show, ¡el primer show de nuestra gira en el 2026! Muchísimas gracias a todos los que han venido desde otros países para pasar esta noche juntitos. Un abrazo a toda mi gente de Costa Rica, a toda mi gente de Nicaragua, ¡de Honduras!, de Guatemala, de Panamá", dijo Shakira con una sonrisa.
Los hondureños presentes durante el primer show de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" gritaron de emoción y comenzaron a hondear la bandera catracha al escuchar a Shakira mencionar el nombre de Honduras en vivo.
"Definitivamente, esto es un regalo porque no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana... ¡Auúúú! Mi gente, esta noche y siempre, ¡somos uno!", agregó la famosa cantante, provocando la ovación del público presente.
Para quienes no pudieron estar presentes, el momento quedó inmortalizado en el video adjunto que también circula masivamente en redes sociales.