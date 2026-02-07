Nombre de Madeleine McCann aparece en documentos del caso Epstein e implican a Ghislaine Maxwell

Washington, Estados Unidos.- El caso de la famosa niña Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en 2007, ha vuelto a viralizarse luego que se conociera que su nombre aparece en los documentos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein.

Aunque el paradero de Madeleine aún sigue siendo un misterio, la aparición en los papeles y la relación de Ghislain Maxwell, novia de Epstein, genera incertidumbre y nuevas teorías sobre cuál es su paradero.

En el material divulgado sorprende el testimonio de una persona, y cuya identidad aún no ha sido revelada, que declaró que en septiembre de 2009 afirmó haber visto supuestamente a Maxwell acompañada de una niña que le recordó a McCann por sus rasgos físicos.

La denuncia revela que el testigo salió a la calle a comprar a la tienda en un día domingo y se encontró caminando tras una mujer y una niña, además de un hombre de mediana edad que las acompañaba, pero que caminaba más adelante.