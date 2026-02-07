Nombre de Madeleine McCann aparece en documentos del caso Epstein e implican a Ghislaine Maxwell

Washington, Estados Unidos.- El caso de la famosa niña Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en 2007, ha vuelto a viralizarse luego que se conociera que su nombre aparece en los documentos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein.
Aunque el paradero de Madeleine aún sigue siendo un misterio, la aparición en los papeles y la relación de Ghislain Maxwell, novia de Epstein, genera incertidumbre y nuevas teorías sobre cuál es su paradero.
En el material divulgado sorprende el testimonio de una persona, y cuya identidad aún no ha sido revelada, que declaró que en septiembre de 2009 afirmó haber visto supuestamente a Maxwell acompañada de una niña que le recordó a McCann por sus rasgos físicos.
La denuncia revela que el testigo salió a la calle a comprar a la tienda en un día domingo y se encontró caminando tras una mujer y una niña, además de un hombre de mediana edad que las acompañaba, pero que caminaba más adelante.
"Cuando me acerqué a la niña, me di cuenta de que se parecía a Madeline McCann. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia", relata la denuncia.
Asimismo, en su confesión manifestó que la niña "se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que caminábamos. Se giraba constantemente para mirarme. Al cabo de un rato, dejé de mirar".
La mujer mencionó que en su momento denunció el hecho en una página web como "un avistamiento".
Además, circuló uno de los retratos hablados en el caso de McCann y donde se ve muchas similitudes con Maxwell.
Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice de Jeffrey Epstein, enfrenta una pena de 20 años de cárcel por tráfico sexual.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el domingo 1 de febrero que daba por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación.
@pauletteeoficial Un desclasificado inesperado 🤯 #misterio #madeleinemccann #caso #desclasificado #paulettee ♬ original sound - Paulettee