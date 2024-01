Pero es falso. EL HERALDO Plus Factual comprobó que se trata de desinformación. En la documentación desclasificada por las autoridades de Estados Unidos no aparece el nombre de Manuel Zelaya ni que viajó dos veces (en 2008) a la isla ubicada en las Islas Vírgenes.

Al ingresar a la URL que aparece en la entrada que estamos verificando, direcciona a un reporte en inglés del medio WCPO 9, de Cincinnati (de Estados Unidos), del 2 de enero de 2024, titulada: “List of names linked to Jeffrey Epstein to be made public soon”, que al traducirlo al español, significa: “La lista de nombres vinculados a Jeffrey Epstein se hará pública pronto”.

El reporte de WCPO 9 de Cincinnati , dice que se anunció que los nombres de los asociados de Jeffrey Epstein, el pedófilo convicto, serán revelados pronto.

Estos nombres están relacionados con una demanda civil de 2015, presentada por Virginia Giuffre contra la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, alegando tráfico sexual.

Además, detalla, que en la lista incluirán figuras destacadas como el príncipe Andrés, de Gran Bretaña, y el expresidente Bill Clinton.

“Epstein, que ya había sido condenado por delitos sexuales, murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue condenado en 2021 por ayudarlo a reclutar y abusar sexualmente de niñas. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión”, explica el reporte.

Pero en ninguna parte de la pieza aparece el nombre de Manuel Zelaya ni tiene relación con lo que asevera la descripción.