El equipo verifica hechos y datos , no opiniones, juicios de valor, proyecciones ni hipoótesis. Tampoco calificamos discursos religiosos ni fanatismos.

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- El equipo de verificación de EL HERALDO Plus , compuesto por dos células (fact checking y fake), cumple con dos funciones: heraldista, porque informamos a través de la claridad y la precisión; y neutralidad porque trabajamos con transparencia, honestidad y rigurosidad que merecen nuestros lectores.

También se recurre a InVID/WeVerify para saber la procedencia de un video, pues permite sacar por fotograma el clip y hacer un estudio más limpio.

Además, se analizan bases de datos para confirmar o desmentir, por ejemplo, la afirmación de un político o un funcionario.

En ocasiones, cuando consideramos que esas herramientas son insuficientes, el equipo de verificación se moviliza al lugar para poder completar el proceso y evitar márgenes de error.

EL HERALDO Plus no tiene afinidad con un partido político, con un personaje en particular o web site en específico, por lo que es fácil aplicar nuestra línea editorial: un enfoque investigativo, con mucha lógica y sentido común, bajo los preceptos adecuados de la redacción y transparencia.

Cuando se ha concluido la verificación, sea un fact checking o un fake, pasa por varios procesos. El primero es asignar una calificación.