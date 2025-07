Patronatos de la capital facilitaron desvío de fondos de Sedesol

En 63 de los 70 expedientes revisados (90%), los patronatos avalaron a personas que no residían en sus colonias o barrios. En lugar de ejercer un rol de filtro, actuaron como facilitadores de trámites que nunca debieron avanzar.

El caso más extremo está sin datos, es decir, que solicitantes no dieron una justificación patronal, pero lograron sin ese paso sacar transferencias de hasta L700,000 a beneficiarios sin conexión clara con ninguna comunidad organizada, según un procesamiento de los reportes.

A partir del análisis de 70 expedientes de Sedesol, EL HERALDO Plus encontró que los patronatos de las colonias Villa Unión, Óscar A. Flores y Cerro Grande zona 2 —figuras legales que deberían velar por el bienestar de su comunidad— fueron mecanismos funcionales para validar solicitudes de ayudas a personas ajenas a sus residencias.

Tegucigalpa, Honduras.- Los fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), diseñados para fomentar el emprendimiento en comunidades empobrecidas de Francisco Morazán , fueron distorsionados por una red que utilizó los patronatos como plataformas para desviar el dinero hacia beneficiarios que no cumplían con los requisitos básicos del programa.

A través de su firma, se canalizaron más de L300,000 hacia personas ubicadas en barrios como El Pedregal, Calpules, Suazo Córdova y Centroamérica Oeste. Las distancias geográficas entre la sede del patronato y el domicilio real de los beneficiarios no fueron obstáculo para la aprobación.

En similares circunstancias actuó el patronato de la Óscar A. Flores , con al menos 10 casos de beneficiarios que no residen en su sector.

Aunque no es el único caso, ya que el patrón se repite con Santos Nuñez, un agricultor que vive en el departamento antes mencionado y recibió una suma de L44,100 para el mismo propósito que Vásquez, siendo ratificados por el mismo patronato.

Más preocupante aún son los casos del patronato de la colonia 21 de Febrero , que aparece como respaldo de solicitudes que provienen incluso de otros departamentos, lo que ya no solo infringe normas locales, sino que constituye una violación directa del marco territorial del programa.

El análisis de los datos sugiere que los patronatos no fueron víctimas del sistema, sino actores activos en la red de validación irregular, al permitir que personas ajenas a sus comunidades accedieran a fondos públicos diseñados para beneficiar a los más pobres. Lejos de cumplir su papel como guardianes del interés colectivo, se convirtieron en puertas de acceso para el clientelismo, la manipulación política y la descomposición institucional.

Servicios como imprentas, reparación de viviendas y cafeterías fueron financiados con montos que van desde L50,000 hasta L112,000. En la mayoría de los casos, estos negocios no aparecen en registros públicos ni están ubicados en los sectores donde supuestamente operan , constató este equipo periodístico tras recorrer varias de estas zonas.

Los datos indican que los “comerciantes” — cuyas actividades no fueron validadas ni en campo ni por la comunidad , tras un recorrido de EL HERALDO Plus— concentraron los mayores recursos del programa.

Incluso los rubros económicos con mayor asignación —como imprentas, cafeterías y reparaciones de vivienda— están asociados a patronatos que no ejercieron ningún control posterior, donde no hay rendición de cuentas posible.

En entrevista con EL HERALDO Plus, Germán René Villalobos, gerente de Patronatos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), reconoció que los patronatos actuaron fuera de sus límites legales al emitir constancias a personas que no residían en sus comunidades. Y no dejó espacio a interpretaciones: “Si eso ocurre, estamos hablando de corrupción”.

Los patronatos, según establece la normativa municipal, son la autoridad más alta dentro de cada comunidad organizada. Entre sus facultades está la de emitir constancias para hacer constar residencia, actividades productivas o necesidades sociales.

Pero su jurisdicción está definida por su personería jurídica, el documento oficial que determina el área territorial sobre la que pueden actuar. “Si usted vive en la colonia San Miguel, quien le tiene que emitir la constancia es el patronato de San Miguel. Si se la da alguien de Cerro Grande, eso no se puede y si se hace, es corrupción”, advirtió Villalobos.

Esta afirmación es clave para entender el mecanismo que permitió que decenas de personas —algunas sin emprendimientos reales, otras con altos cargos públicos— recibieran fondos públicos diseñados para emprendedores de escasos recursos.

La mayoría lo logró presentando constancias de residencia firmadas por patronatos que no les correspondían.

La emisión de constancias fuera de la jurisdicción del patronato no es un tecnicismo menor. En palabras del propio Villalobos, este acto configura un abuso de autoridad, tanto de quien la firma como de quien la solicita. “Es una dualidad de corrupción”, explicó. “Emitir algo fuera de la comunidad es confabularse en actos irregulares. Eso ya le corresponde investigarlo directamente al Ministerio Público”.

Villalobos insistió en que las constancias que se emiten por parte de los patronatos no son simples cartas de buena voluntad. Son documentos oficiales que deben sustentarse en la realidad comunitaria y territorial. Cuando esa verdad se rompe —cuando un patronato certifica a alguien que no vive en su zona— se convierte en una herramienta para defraudar al Estado.