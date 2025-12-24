Con precios: ¿Cuáles son los 10 productos de mayor demanda esta Navidad?

Ante la época navideña, cientos de vendedores se han preparado a la espera de los miles de hondureños que por medio de los mercados capitalinos surtirán sus hogares con los productos de mayor demanda durante diciembre.
Pese a que los listados de precios pueden variar según cada vendedor y calidad del producto, EL HERALDO enlista los 10 artículos alimenticios de mayor demanda, según comerciantes y consumidores de los principales mercados del Distrito Central.
Por ejemplo, la característica hojas de plátano, para hacer nacatamales, se comercializan entre 20 y 40 lempiras, cantidad que alcanza para envolver aproximadamente tres nacatamales.
El bolillo, utilizado para la preparación de las tradicionales torrejas de diciembre, se cotiza entre 40 y 60 lempiras, la bolsa de ocho unidades.
La bolsa de canela en raja utilizada como complemento en los postres decembrinos, se mantiene en 39 lempiras la bolsa de 10 unidades.
En el área de las especias, los condimentos empleados en la elaboración de nacatamales —como achiote, consomé de pollo, ajo molido, comino y pimienta negra— mantienen un precio aproximado de 30 lempiras la media libra.
La harina de maíz, ingrediente principal de la masa para nacatamales, se comercializa en 40 lempiras el paquete de cinco libras.
Aunque el aceite se volvió un elemento básico en las cocinas hondureñas, para este diciembre registra un precio de 35 lempiras por libra en los mercados capitalinos.
Además, el precio de las rosquillas ronda los 70 lempiras por paquete de 12 unidades, un postre tradicional que durante las fiestas decembrinas suele servirse acompañado de miel o dulce.
Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, los característicos platillos como el pollo horneado y la carne de cerdo son ingredientes clave en los hogares de los hondureños. La libra de carne de cerdo ronda los 75 lempiras, y la de res está a 85.
En la populosa área de las verduras, comerciantes aseguran que los precios se mantienen, sin embargo, entre las hortalizas, la libra de papa ronda los 16 lempiras, el tomate 23, y la cebolla 14 lempiras.
Las zanahorias se mantienen en 14 lempiras por bolsa, mientras que la remolacha y el repollo rondan los 25 lempiras.