Con precios: ¿Cuáles son los 10 productos de mayor demanda esta Navidad?

En el marco de las esperadas fiestas decembrinas, los mercados capitalinos están surtidos de los productos e ingredientes que caracterizarán los principales platillos navideños previos al cierre del 2025

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 09:54
Ante la época navideña, cientos de vendedores se han preparado a la espera de los miles de hondureños que por medio de los mercados capitalinos surtirán sus hogares con los productos de mayor demanda durante diciembre.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Pese a que los listados de precios pueden variar según cada vendedor y calidad del producto, EL HERALDO enlista los 10 artículos alimenticios de mayor demanda, según comerciantes y consumidores de los principales mercados del Distrito Central.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Por ejemplo, la característica hojas de plátano, para hacer nacatamales, se comercializan entre 20 y 40 lempiras, cantidad que alcanza para envolver aproximadamente tres nacatamales.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
El bolillo, utilizado para la preparación de las tradicionales torrejas de diciembre, se cotiza entre 40 y 60 lempiras, la bolsa de ocho unidades.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
La bolsa de canela en raja utilizada como complemento en los postres decembrinos, se mantiene en 39 lempiras la bolsa de 10 unidades.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
En el área de las especias, los condimentos empleados en la elaboración de nacatamales —como achiote, consomé de pollo, ajo molido, comino y pimienta negra— mantienen un precio aproximado de 30 lempiras la media libra.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
La harina de maíz, ingrediente principal de la masa para nacatamales, se comercializa en 40 lempiras el paquete de cinco libras.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Aunque el aceite se volvió un elemento básico en las cocinas hondureñas, para este diciembre registra un precio de 35 lempiras por libra en los mercados capitalinos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Además, el precio de las rosquillas ronda los 70 lempiras por paquete de 12 unidades, un postre tradicional que durante las fiestas decembrinas suele servirse acompañado de miel o dulce.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, los característicos platillos como el pollo horneado y la carne de cerdo son ingredientes clave en los hogares de los hondureños. La libra de carne de cerdo ronda los 75 lempiras, y la de res está a 85.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO
En la populosa área de las verduras, comerciantes aseguran que los precios se mantienen, sin embargo, entre las hortalizas, la libra de papa ronda los 16 lempiras, el tomate 23, y la cebolla 14 lempiras.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Las zanahorias se mantienen en 14 lempiras por bolsa, mientras que la remolacha y el repollo rondan los 25 lempiras.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
