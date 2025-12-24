Hace dos meses se había casado hombre hallado sin vida en la Villa Nueva

El fallecido fue identificado como Jefferson Ariel Martínez , de 22 años de edad, originario de Talanga, Francisco Morazán y residente en el sector 6 de la colonia Villa Nueva de la capital.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, terminaron con la vida de un joven cerca de una recicladora de metal y plástico ubicada en el sector 5 de la colonia Villa Nueva, a inmediaciones del Mercado Arcadia Gómez en la salida a Danlí.

El cadáver que presentaba los dos disparos y golpes en el cuerpo fue encontrado en una cuneta de unos dos metros de profundidad y fue extraído por miembros del Cuerpo de Bomberos y luego reconocido por las autoridades.

Los parientes comentaron que Jefferson Ariel había salido a eso de las 8:00 de la noche de su casa en sandalias y desde ese momento no volvieron a saber nada de él.

Familiares expresaron consternación y dolor por la muerte del joven, quien se ganaba la vida descargando camiones en bodegas y apenas llevaba dos meses de matrimonio. El caso ha generado alarma en la comunidad de Villa Nueva.

