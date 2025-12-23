Los gemelos Pablo José y Pablo Israel: uno capturado por asalto y el otro asesinado dos días después

La Ceiba, Honduras.- Un joven perdió la vida de manera violenta la noche del lunes 22 de diciembre, en un tramo que comunica la colonia Villa Neen con el sector de Satuyé, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.
La víctima fue identificada como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años. Información preliminar señala que varios individuos, aún no identificados, lo interceptaron mientras se desplazaba por la zona y le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo sin vida sobre una calle de tierra.
El hecho ha llamado la atención de las autoridades y de la población debido a un antecedente familiar reciente que rodea el caso y que ocurrió en la misma ciudad apenas dos días antes.
De acuerdo con confirmación oficial, el fallecido era hermano gemelo de Pablo José Morales, quien fue detenido el sábado 20 de diciembre luego de un intento de asalto que no se concretó contra la empresa Lácteos Queyma.
Al lugar del crimen se presentaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para efectuar el levantamiento cadavérico y asegurar la escena en busca de evidencias.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y no han establecido si el asesinato guarda relación directa con la captura del familiar o si responde a otros móviles.