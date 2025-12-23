  1. Inicio
Los gemelos Pablo José y Pablo Israel: uno capturado por asalto y el otro asesinado dos días después

El hermano de la víctima fue detenido en un fallido intento de robo en una empresa en La Ceiba; las autoridades investigan el hecho

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 12:22
La víctima respondía al nombre de Pablo Israel Morales Paguada, quien era hermano gemelo de Pablo José Morales, detenido el sábado en La Ceiba.

 Edwin Ordóñez

La Ceiba, Honduras.- Un joven perdió la vida de manera violenta la noche del lunes 22 de diciembre, en un tramo que comunica la colonia Villa Neen con el sector de Satuyé, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años. Información preliminar señala que varios individuos, aún no identificados, lo interceptaron mientras se desplazaba por la zona y le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo sin vida sobre una calle de tierra.

El hecho ha llamado la atención de las autoridades y de la población debido a un antecedente familiar reciente que rodea el caso y que ocurrió en la misma ciudad apenas dos días antes.

De acuerdo con confirmación oficial, el fallecido era hermano gemelo de Pablo José Morales, quien fue detenido el sábado 20 de diciembre luego de un intento de asalto que no se concretó contra la empresa Lácteos Queyma.

Esta imagen muestra al gemelo de Pablo Israel Morales Paguada y a otro joven con el que presuntamente intentaba asaltar un negocio en La Ceiba. El hecho ocurrió el sábado, es decir, dos días antes de la muerte de su hermano.

Al lugar del crimen se presentaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para efectuar el levantamiento cadavérico y asegurar la escena en busca de evidencias.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y no han establecido si el asesinato guarda relación directa con la captura del familiar o si responde a otros móviles.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

