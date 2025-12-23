Los gemelos Pablo José y Pablo Israel: uno capturado por asalto y el otro asesinado dos días después

La Ceiba, Honduras.- Un joven perdió la vida de manera violenta la noche del lunes 22 de diciembre, en un tramo que comunica la colonia Villa Neen con el sector de Satuyé, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años. Información preliminar señala que varios individuos, aún no identificados, lo interceptaron mientras se desplazaba por la zona y le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo sin vida sobre una calle de tierra.