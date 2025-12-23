Sin vida hallan a dos jóvenes reportados como desaparecidos en Intibucá

Intibucá, Honduras.- La noche del lunes 22 de diciembre concluyó de forma trágica la búsqueda de dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de San Juan, Intibucá, tras ser encontrados sin vida.

Las víctimas respondían a los nombres de Eris Bonilla y Fidel Gómez. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, ambos dejaron de comunicarse desde la mañana del sábado 20 de diciembre, cuando salieron de sus viviendas y no volvieron a ser vistos.