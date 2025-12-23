Sin vida hallan a dos jóvenes reportados como desaparecidos en Intibucá

Intibucá, Honduras.- La noche del lunes 22 de diciembre concluyó de forma trágica la búsqueda de dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de San Juan, Intibucá, tras ser encontrados sin vida.
Las víctimas respondían a los nombres de Eris Bonilla y Fidel Gómez. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, ambos dejaron de comunicarse desde la mañana del sábado 20 de diciembre, cuando salieron de sus viviendas y no volvieron a ser vistos.
Ante la ausencia de noticias y luego de agotar las gestiones para ubicarlos por cuenta propia, los parientes decidieron interponer la denuncia correspondiente, lo que permitió la activación de un operativo de búsqueda en el que participaron autoridades, vecinos y personas cercanas.
En torno a las causas del fallecimiento, trascendieron versiones iniciales que sugieren la posibilidad de un accidente; sin embargo, hasta ahora no existe un informe oficial que confirme esta hipótesis ni que detalle las circunstancias del hecho.
El hallazgo ha generado profunda consternación entre familiares y amigos de los jóvenes, quienes exigen esclarecimiento. “Eran muchachos tranquilos y responsables. Solo queremos saber qué pasó realmente”, manifestó un allegado a la familia.