Atic investigará crimen de ingeniera Lilian Padilla

San Pedro Sula, Honduras.- Las investigaciones del asesinato de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez estarán a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del Ministerio Público. Las autoridades de la Policía Nacional informaron que en los casos de muertes violentas de mujeres existe “turnicidad” cada mes con la Atic y el caso de Padilla Martínez lo llevarán agentes de dicha agencia porque en diciembre les toca ese tipo de casos a ellos.

La profesional fue asesinada el sábado 20 de diciembre a eso de las 11:40 am, cuando se conducía en su camioneta marca Toyota Prado último modelo en el bulevar Villa Mackay, entre la residencial Los Cedros y la residencial Villa Real. Lilian Elizabeth fue acribillada por sicarios que se transportaban en un automóvil marca Honda Civic azul, desde el cual le dispararon. En el crimen de la ingeniera civil Padilla Martínez, las autoridades policiales manejan la hipótesis que tendría como móvil problemas de extorsión o motivaciones pasionales.