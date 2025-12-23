  1. Inicio
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?

Como Axel Echeverría fue identificado el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro. Se presume que apenas tenía entre 14 y 17 años

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 08:46
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
1 de 10

Como Axel Echeverría fue identificado, el menor asesinado a punta de disparos durante la madrugada de este martes —23 de diciembre— en el departamento de Yoro.

Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
2 de 10

El hecho violento ocurrió en la colonia Esperanza de Jesús, ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
3 de 10

De acuerdo con la información preliminar, el joven aún era menor de edad. Se presume que tenía entre 15 y 17 años, no obstante, el dato no ha sido confirmado por las autoridades policiales.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
4 de 10

El joven fue encontrado tirado boca abajo y con varios impactos de bala en su cuerpo, en una solitaria calle de tierra del sector.

Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
5 de 10

La versión inicial indica que sujetos desconocidos y armados lo interceptaron mientras transitaba por la zona.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
6 de 10

Momentos después, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
7 de 10

Elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar tras ser alertados por vecinos del sector, quienes escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
8 de 10

Al arribar a la escena, las autoridades acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo en conjunto con personal de Medicina Forense.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
9 de 10

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que delincuentes le habrían quitado la vida.

 Foto: Cortesía
¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?
10 de 10

No obstante, las autoridades policiales ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los autores del crimen.

Foto: Cortesía
