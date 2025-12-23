¿Quién era el menor que fue asesinado a disparos en El Progreso, Yoro?

Como Axel Echeverría fue identificado, el menor asesinado a punta de disparos durante la madrugada de este martes —23 de diciembre— en el departamento de Yoro.
El hecho violento ocurrió en la colonia Esperanza de Jesús, ubicada en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.
De acuerdo con la información preliminar, el joven aún era menor de edad. Se presume que tenía entre 15 y 17 años, no obstante, el dato no ha sido confirmado por las autoridades policiales.
El joven fue encontrado tirado boca abajo y con varios impactos de bala en su cuerpo, en una solitaria calle de tierra del sector.
La versión inicial indica que sujetos desconocidos y armados lo interceptaron mientras transitaba por la zona.
Momentos después, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
Elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar tras ser alertados por vecinos del sector, quienes escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
Al arribar a la escena, las autoridades acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo en conjunto con personal de Medicina Forense.
Hasta el momento, se desconocen las razones por las que delincuentes le habrían quitado la vida.
No obstante, las autoridades policiales ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los autores del crimen.