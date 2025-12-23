  1. Inicio
Una pareja y su hijo: Betty, Milton y Alejandro, la familia hondureña que murió en EE UU

Un menor de tan solo 10 años de edad, junto a sus padres, son las víctimas del accidente ocurrido en Ohio, Estados Unidos. La familia venía saliendo de la iglesia

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 09:11
Familiares de las víctimas hondureñas que murieron en el accidente de tránsito en Estados Unidos lloran la repentina muerte de sus tres parientes.

Las víctimas fueron identificadas como Milton Ariel Álvarez, su esposa Betty Salazar y su hijo Milton Alejandro Álvarez.

¿Cómo sucedieron los hechos? Según otros familiares, Milton, su esposa y su hijo se despidieron muy felices de la iglesia y se marcharon a casa.

La llamada que informó sobre la tragedia se recibió alrededor de las 4:30 de la tarde del domingo 21 de diciembre. La familia sufrió el accidente en la ciudad de Hamilton, estado de Ohio, Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia involucró a tres vehículos, y supuestamente uno de los conductores realizó una maniobra imprudente, lo que desencadenó múltiples impactos.

En la escena, los tres vehículos resultaron con graves daños. Equipos de la Policía y del Departamento de Bomberos de Hamilton atendieron la emergencia poco después de las 4:30 de la tarde del 21 de diciembre, en el sector de River Road y Hooven Avenue.

Las autoridades detallaron que el conductor de una camioneta Pontiac color granate adelantó a otro vehículo cruzando una doble línea amarilla e ingresó al carril contrario a una velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora, pese a que el límite permitido en la zona era de 56 kilómetros por hora.

¿Cómo ocurrió el accidente? El Pontiac impactó contra el bordillo y luego colisionó de frente con un Honda Civic rojo en el que viajaban los tres hondureños, provocando que este vehículo se desviara violentamente fuera de la vía.

El Honda terminó chocando contra un garaje y posteriormente contra una cerca en una calle cercana, mientras que el Pontiac giró y colisionó nuevamente con otro automóvil involucrado en el accidente. La familia hondureña viajaba a bordo del Honda y sus cuerpos fueron trasladados de inmediato a la morgue.

Según familiares de las víctimas, Milton se fue a Estados Unidos hace tres años, y un año después de haber llegado mandó a traer a su esposa y su pequeño hijo. Ahora solicitan ayuda para repatriar los cuerpos a Honduras.

