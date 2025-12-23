Venían de la iglesia: Familia hondureña muere en un accidente de tránsito en Estados Unidos

Ohio, Estados Unidos.- Milton Ariel Álvarez, su esposa Betty Salazar y su hijo, Milton Alejandro Álvarez, son la familia hondureña que murió en un accidente de tránsito en Estados Unidos, tras salir de una iglesia. Los tres miembros de la familia perdieron la vida la tarde del pasado 21 de diciembre, alrededor de las 4:30 de la tarde, en la ciudad de Hamilton, en el estado de Ohio.

El accidente ocurrió en la intersección de River Road y Hooven Avenue, donde estuvieron involucrados tres vehículos, según informaron las autoridades. Tras el accidente, unidades del Departamento de Policía de Hamilton y personal de emergencia llegaron al lugar. El menor que perdió la vida tenía apenas 10 años de edad. De acuerdo con los reportes preliminares, los tres fallecieron en el lugar del accidente debido a la magnitud del impacto. El Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico Graves del Condado de Butler, junto con detectives de la Policía de Hamilton, está a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro.