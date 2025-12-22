Más de 5,000 menores de edad han retornado al país desde EEUU, México y Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- En lo que va del 2025 (del 1 de enero al 18 de diciembre) el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta un total de 5,198 niños, niñas y adolescentes retornados al país desde Estados Unidos, México y Guatemala. De esa cifra, 3,904 son niños y 1,294 son niñas, del total el 78% se encuentran entre los 11 y 17 años, mientras que el 22% restante son menores de 10 años. Estados Unidos sigue siendo el principal expulsor de migrantes, en lo que va de este año, los datos oficiales, reportan que ese país retornó a 3,400 menores.

Seguido de México que regresó a 1,062 menores hondureños y Guatemala de donde retornaron 726 compatriotas. La cantidad de menores de edad que fueron retornados de esos países representa cerca del 13% del tota de hondureños que han venido en lo que va de este año. La titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Lizeth Coello, manifestó que de esa cantidad se han atendido a 2,492 menores. Coello detalló que que cuando el menor llega al centro de atención se le brinda ayuda humanitaria, así como el proceso de recuperación de identidad, pues en la mayoría de los casos, los menores no portan su documento de identificación. También se les hace una evaluación médica porque muchos llegan en condiciones de salud precarias, señaló la funcionaria. "Llevamos atendiendo en el Centro de Atención al Migrante Retornado en San Pedro Sula más de cuatro mil personas que han retornado desde Estados Unidos, México, Guatemala e incluso Belice", declaró. Del total de menores retornados, 778 son menores de cinco años, mientras que 818 están entre los 6 a 11 años y 896 menores de 12 a 17 años.