Cooperativas establece requisitos para otorgar préstamos a migrantes retornados

Tegucigalpa, Honduras.- Dos conjuntos de documentos serán requisitos para los migrantes retornados que busquen financiamiento en las cooperativas de ahorro y crédito de Honduras.

Se trata de un expediente de afiliación y otro para el otorgamiento de préstamos de conformidad a lo dispuesto y las reformas planteadas en el acuerdo J.D. 002-17-07-2025 del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) al que tuvo acceso EL HERALDO.

Documentación que acredite el hondureño retornado de forma voluntaria o forzosa emitida por la autoridad competente e información mínima requerida se solicitará en una de las certificaciones que tendrán que proporcionar aquellas personas que regresaron al país luego de haber migrado, ya sea de forma regular o irregular.

El crédito al migrante retornado es aquel préstamo concedido a un deudor destinado a financiar actividades de emprendimiento en pequeña escala, no consumo en el sector formal e informal de la economía tanto capital de trabajo o inversión productivas, agropecuarias, incluyendo de comercio.

Los vendedores de alimentos, ropa, artesanías, bisuterías, pulperías, entre otros similares en las referidas condiciones podrán solicitar un financiamiento a través de un análisis individual.

“Los montos del préstamo hasta 25,000 lempiras en plazos debidamente establecidos por las partes, lo anterior no limita a que el ente cooperativo amplíe este monto conforme a su apetito de riesgo con recursos propios y/o provenientes de redescuento o proveedores fondos”, se subraya en el convenio vigente a partir del 5 de noviembre pasado.

Economistas consultados por EL HERALDO coinciden que estas acciones pretende no limitar el financiamiento en el sistema cooperativista nacional para quienes regresaron al territorio hondureño procedentes de otras naciones aún y cuando se estipulen regulaciones al igual que clasificaciones del riesgo de crédito para estos prestatarios.