Congreso discutirá la ley especial de emergencia vial para reparar carreteras

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional iniciará la discusión este martes el dictamen de la Ley Especial de Emergencia Vial para una “Semana Santa Segura”, una iniciativa que busca intervenir de forma urgente las deterioradas carreteras del país, reducir los accidentes de tránsito y garantizar una movilidad segura durante el período de mayor desplazamiento vehicular del año. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó a la comisión especial a tener listo el dictamen para su presentación este martes 10 de febrero, atendiendo la urgencia que representa el deterioro de la red vial nacional y la proximidad de la Semana Santa, cuando miles de hondureños se movilizan hacia destinos turísticos y comunidades del interior. De acuerdo con el dictamen, la propuesta legislativa declara estado de emergencia vial a nivel nacional, con carácter temporal, para permitir la ejecución inmediata de operativos de bacheo, mantenimiento y señalización en la red primaria y secundaria, así como trabajos de limpieza, dragado de ríos, quebradas, cunetas y sistemas de drenaje que confluyen con las carreteras.

La exposición de motivos detalla que la red vial del país enfrenta una situación crítica de vulnerabilidad, producto de años de insuficiente mantenimiento, impactos climáticos y limitaciones presupuestarias, lo que ha incrementado los riesgos para la seguridad vial, el transporte de mercancías y la actividad económica. Las cifras oficiales respaldan la urgencia de la iniciativa. Solo en 2025 se registraron más de 16,000 accidentes de tránsito a nivel nacional, con al menos 1,715 personas fallecidas, mientras que en los últimos seis años las muertes por siniestros viales superan las 9,000; concentrándose principalmente en departamentos como Cortés, Francisco Morazán y Comayagua. El dictamen advierte que la falta de mantenimiento de las carreteras, la presencia de baches, tramos colapsados, ausencia de señalización y problemas en los sistemas de drenaje incrementan considerablemente el riesgo de accidentes, especialmente en temporadas de alta movilidad, como la Semana Santa y la época lluviosa. Además del impacto en la seguridad vial, la iniciativa resalta las consecuencias económicas del mal estado de las carreteras, que encarecen el transporte de productos agrícolas, insumos industriales y bienes de consumo, reducen la competitividad del país y generan pérdidas millonarias para productores y comerciantes. El proyecto de ley también plantea el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante la creación de un Programa Especial de Maquinaria y Equipo Municipal, que permitirá dotar a las alcaldías de maquinaria básica como motoniveladoras, retroexcavadoras y volquetas para el mantenimiento de caminos urbanos, rurales y productivos, bajo estrictos mecanismos de control y rendición de cuentas. Este dictamen tiene 16 artículos, los cuales serán discutidos, se harán sugerencias y serán aprobados durante esta semana, se espera que se tenga el apoyo de todas las bancada del Congreso Nacional, debido a la importancia de los trabajos que se pretenden ejecutar a nivel nacional.

Ejecución