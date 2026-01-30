Activan unidad de respuesta para atender zonas incomunicadas por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias persistentes que afectan la zona norte de Honduras han provocado derrumbes, inundaciones y el riesgo de interrupción total en varias carreteras, dejando zonas incomunicadas y limitando el paso vehicular. Ante este escenario, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) activó su unidad de respuesta rápida para atender las afectaciones en los puntos más críticos de la red vial. El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que se puso en funcionamiento la Unidad de Respuesta Rápida en Emergencias (URRA), a través de la Dirección de Caminos Productivos, con el objetivo de recopilar información en tiempo real sobre los daños provocados por las lluvias en los departamentos donde las precipitaciones han sido más intensas.

Según detalló, hasta el momento se han identificado al menos cuatro puntos neurálgicos en la carretera CA-13, donde existe un alto riesgo de cortes de circulación si continúan las lluvias. En estas zonas, la SIT ya tiene listos a los contratistas, supervisores y coordinadores de sector, así como maquinaria pesada, para intervenir de inmediato cuando las condiciones climáticas lo permitan. Ehrler también informó sobre un derrumbe reportado en el departamento de Olancho, específicamente después del municipio de San Esteban, el cual podría provocar el cierre de la vía. Indicó que ya se giraron instrucciones al personal técnico para realizar la evaluación correspondiente y proceder con la rehabilitación de la carretera una vez que cesen las lluvias. El funcionario aclaró que las acciones de la SIT se concentran en la rehabilitación y mantenimiento de las vías, reiterando que el personal se mantiene en alerta permanente para responder de forma inmediata. Asimismo, hizo un llamado a la población a circular con mayor precaución, evitar cruzar corrientes crecidas o zonas con derrumbes activos y priorizar la seguridad personal ante cualquier desplazamiento, especialmente en áreas de alto riesgo.

Afectaciones