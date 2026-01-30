Activan unidad de respuesta para atender zonas incomunicadas por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias persistentes que afectan la zona norte de Honduras han provocado derrumbes, inundaciones y el riesgo de interrupción total en varias carreteras, dejando zonas incomunicadas y limitando el paso vehicular.
Ante este escenario, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) activó su unidad de respuesta rápida para atender las afectaciones en los puntos más críticos de la red vial.
El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que se puso en funcionamiento la Unidad de Respuesta Rápida en Emergencias (URRA), a través de la Dirección de Caminos Productivos, con el objetivo de recopilar información en tiempo real sobre los daños provocados por las lluvias en los departamentos donde las precipitaciones han sido más intensas.
Según detalló, hasta el momento se han identificado al menos cuatro puntos neurálgicos en la carretera CA-13, donde existe un alto riesgo de cortes de circulación si continúan las lluvias.
En estas zonas, la SIT ya tiene listos a los contratistas, supervisores y coordinadores de sector, así como maquinaria pesada, para intervenir de inmediato cuando las condiciones climáticas lo permitan.
Ehrler también informó sobre un derrumbe reportado en el departamento de Olancho, específicamente después del municipio de San Esteban, el cual podría provocar el cierre de la vía.
Indicó que ya se giraron instrucciones al personal técnico para realizar la evaluación correspondiente y proceder con la rehabilitación de la carretera una vez que cesen las lluvias.
El funcionario aclaró que las acciones de la SIT se concentran en la rehabilitación y mantenimiento de las vías, reiterando que el personal se mantiene en alerta permanente para responder de forma inmediata.
Asimismo, hizo un llamado a la población a circular con mayor precaución, evitar cruzar corrientes crecidas o zonas con derrumbes activos y priorizar la seguridad personal ante cualquier desplazamiento, especialmente en áreas de alto riesgo.
Afectaciones
Por su parte, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que se encuentran atendiendo la emergencia provocada por las lluvias registradas desde el pasado 27 de enero, las cuales han generado inundaciones tanto en zonas urbanas como rurales.
El jefe de operaciones de Copeco, Luis Salina, señaló que los departamentos más afectados son Atlántida, Colón y Yoro, donde se han reportado pérdidas de comunicación vial e inundaciones en viviendas.
De acuerdo con las cifras oficiales, a nivel nacional se contabilizan 5,519 familias afectadas, lo que equivale a un total de 29,584 personas impactadas directamente por las lluvias, ya sea por el aislamiento de sus comunidades o por daños en sus hogares.
Salina detalló que actualmente existen 69 sectores incomunicados, concentrándose la mayor parte en el departamento de Atlántida, particularmente en el municipio de Arizona.
En estas zonas, las alcaldías municipales, con el respaldo de Copeco, han comenzado la entrega de ayuda humanitaria mientras se coordinan envíos adicionales desde Tegucigalpa.
En cuanto a la atención humanitaria, Copeco informó que se habilitaron siete albergues temporales, donde más de 30 familias fueron resguardadas. Sin embargo, varias de estas familias ya han retornado a sus hogares tras la emisión de alertamientos verdes, que permiten el regreso cuando las condiciones lo hacen posible.