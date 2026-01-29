Inundaciones dejan más de 22 mil afectados y 45 comunidades incomunicadas en Atlántida

Atlántida, Honduras.- Las fuertes lluvias que han azotado a la zona norte del país han dejado un saldo de 22,425 personas afectadas y 45 comunidades totalmente incomunicadas por inundaciones, según el informe oficial de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Hasta el último corte del pasado miércoles 28 de enero, las autoridades identificaron que 4,085 familias resultaron afectadas. Afortunadamente, la cifra de muertos de mantiene en cero.

En municipios como Jutiapa y Tela, las lluvias dejaron inundaciones que han transformado calles en ríos, afectando barrios como Nueva Armenia y el sector del Ramal del Tigre. Actualmente, 45 comunidades se encuentran totalmente incomunicadas. El municipio de Arizona es el más castigado en este sentido, con 22 aldeas —entre ellas Mezapa de Leán, Las Lomas y Matarras— aisladas por el desbordamiento de cauces y daños en las vías de acceso.

En el progreso, Yoro, las inundaciones golpearon a colonias como: Palermo, Los Castaños y La Bendeck, obligando a los cuerpos de socorro a realizar evacuaciones preventivas para evitar tragedias mayores. Un total de 141 personas han sido trasladadas a centros de albergue. En La Ceiba, la Iglesia Evangélica Pacto Profético ha abierto sus puertas a familias de la colonia Armenia Bonito, mientras que en Jutiapa, las escuelas Pedro Nufio y Victoria Contreras sirven hoy de dormitorio para quienes lo perdieron todo. Los afectados en la zona norte piden ayuda a las autoridades, pues continúan en zozobra, al menos hasta que el temporal climático mejore.

Alertas emitidas