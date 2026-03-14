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Recibió su título como ingeniera: Leydy Valladares, joven que murió en accidente en El Paraíso

La joven de 24 años apenas había recibido su título que la acreditaba como ingeniera en sistemas, pero murió en un accidente junto a su amiga en El Paraíso

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 11:00
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Leydy Valladares y su amiga Yahaira Sierra murieron tras un accidente de tránsito en El Paraíso.

 Foto: Redes sociales
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Tras luchar varios días por las graves heridas sufridas en el accidente ocurrido el pasado 9 de marzo, se confirmó la muerte de Leydy Valladares. ¿Quién era ella?

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Leydy Valladares recibió su título como ingeniera en sistemas hace un año, en febrero de 2025.

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En una foto se le ve junto a su papá, su mamá y su hermana, muy feliz, festejando su gran logro.

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La joven tenía apenas 24 años, pero murió tras un fuerte accidente en El Paraíso, cuando viajaba a bordo de un Honda Civic blanco que derrapó.

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El vehículo en el que iban se estrelló contra el cabezal de una rastra que estaba estacionada.

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Al momento del accidente, su amiga Yahaira Maholy Sierra falleció en el lugar, mientras que Leydy fue trasladada gravemente herida, confirmándose su muerte el pasado viernes.

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Además de ser una profesional destacada, Leydy llevaba un estilo de vida saludable y compartía varias fotos en el gimnasio mostrando su vida fitness.

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Leydy era una joven hermosa, con toda una vida por delante y amante del estilo de vida fit, pero murió a causa de las graves heridas sufridas en el accidente en El Paraíso.

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Cámaras de seguridad captaron cómo el carro derrapó mientras iba a exceso de velocidad; hasta ahora se desconocen las causas exactas del accidente.

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