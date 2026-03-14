La asfixiaron y la lanzaron desde un carro: así hallaron el cuerpo de Giseel en El Carrizal

Su nombre de nacimiento era Darwin Said Aguilar Centeno, pero sus allegados y quienes respetaban su identidad la conocían como Giseel Guzmán, miembro de la comunidad LGTBIQ+ en Tegucigalpa.
La mujer transexual, de 31 años, fue encontrada sin vida la madrugada del viernes 13 de marzo en un retorno de la colonia El Carrizal, en la salida al norte del país.
Así fue hallada Giseel: su cuerpo estaba boca abajo, envuelto en sábanas. ¿Cómo le habrían quitado la vida?
Según los primeros reportes, el cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento dentro del túnel que conecta hacia el bulevar Fuerzas Armadas. El hallazgo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar.
Horas antes de lo ocurrido, Giseel había salido a compartir con amigos en un bar de la zona de El Ocotal.
El cuerpo de la mujer trans fue hallado envuelto en sábanas, vestía un vestido negro y una chaqueta color ocre.
Se presume que presentaba heridas en el cuello, ya que de manera preliminar, autoridades de la Policía Nacional de Honduras indicaron que la causa de muerte habría sido asfixia por estrangulamiento.
La hipótesis sobre la causa del fallecimiento es preliminar; el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde el dictamen médico legal determinará las circunstancias exactas del deceso.
Su hermana, Abigaíl Aguilar, explicó que lograron confirmar su identidad al recordar las fotografías que Giseel había publicado en redes sociales antes de salir de casa. En esas imágenes aparecía con la misma chaqueta que llevaba puesta al momento de ser encontrada.
“Era muy buena persona, tenía su cuartería donde vivía; de hecho, gracias a ella pude culminar mis estudios”, relató su hermana, destacando el apoyo que Giseel en vida.