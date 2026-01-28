Lluvias dejan comunidades bajo el agua y 138 albergados en Atlántida

Atlántida, Honduras.-El último reporte de incidencias de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), establece que la cifra de personas evacuadas en el departamento de Atlántida por las lluvias asciende a 138. El traslado de estas familias a sitios seguros, se debió al desbordamiento de los ríos, Papaloteca en Jutiapa y Leán en Arizona, junto a quebradas de La Ceiba. En Jutiapa se reportaron 72 personas evacuadas, 56 de estas fueron llevadas a la escuela Pedro Nufio y 16 a la escuela Victoria Contreras.

Mientras que en Arizona se confirmaron 45 damnificados que se refugiaron en el centro comunal de la aldea Kilómetro 17. El río Leán también inundó otras aldeas aledañas. "Albergamos a las personas porque preferimos que estén en el centro comunal a que estén arriesgando su vida por las inundaciones. Los hemos atendido brindándoles alimento y productos de primera necesidad", dijo Carlos Chacón alcalde municipal de Arizona, Atlántida. El resto de las personas afectadas por las lluvias fueron de La Ceiba con 22 evacuados, debido al desbordamiento de una quebrada en la colonia Armenia Bonito, lo que obligó la evacuación de sus residentes hacia zonas seguras. Además, se reportaron 45 comunidades incomunicadas en los municipios de Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta. Asimismo, el temporal ha dejado una estela de daños que incluye inundaciones severas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en La Ceiba, Jutiapa, San Francisco y Tela (específicamente en el Ramal del Tigre y la aldea garífuna de Tornabé).

Las afectaciones se extendieron a los municipios de El Negrito y El Progreso, en Yoro, donde las lluvias causaron estragos en viviendas e infraestructura. De acuerdo al pronóstico proporcionado por Copeco, este día se mantendrá la influencia de la masa de aire frío sobre el país, lo que generará temperaturas frescas, cielos nublados, lluvias y lloviznas moderadas a fuertes en el Norte y Noroccidente. En el Occidente, Centro y Oriente se prevén lluvias y lloviznas débiles aisladas. Las lluvias que se han registrado en los últimos días se deben a la presencia de un frente frío sobre el territorio nacional. Según Florentino Martínez, de la Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), “el nivel de saturación en los suelos y el incremento del caudal de los ríos han dejado alrededor de 5,000 personas que están afectadas de manera temporal”. Martínez afirmó que se mantiene la alerta amarilla en la región norte del país.