“Señor, dame a mi niña”: dolor de una madre tras muerte de niña atropellada en la CA-13

Tegucigalpa, Honduras.- Entre lágrimas y gritos de desesperación, la madre de Katia Sofía, una niña de nueve años, clamaba “Señor, dame a mi niña” tras el trágico accidente que le arrebató la vida este sábado en la carretera CA-13.
La menor murió luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el tramo que conecta los municipios de El Progreso, en Yoro y Tela, en Atlántida.
De acuerdo con el relato de testigos, el responsable del hecho no se detuvo a auxiliar a la víctima y abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.
Tras lo ocurrido, familiares y vecinos se congregaron en la zona mientras la madre de la menor, visiblemente afectada, lloraba inconsolable ante la pérdida de su hija.
Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional de Honduras, quienes acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.
Al menos cuatro patrullas policiales permanecían en el lugar realizando las investigaciones preliminares y recabando información que permita identificar al conductor involucrado.
Las autoridades también iniciaron operativos en los alrededores con el objetivo de localizar al responsable del atropellamiento.
El hecho ha causado consternación entre los habitantes del sector, quienes piden que el caso sea esclarecido y que el conductor responda ante la justicia por la muerte de la menor.