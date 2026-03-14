“Señor, dame a mi niña”: dolor de una madre tras muerte de niña atropellada en la CA-13

Tegucigalpa, Honduras.- Entre lágrimas y gritos de desesperación, la madre de Katia Sofía, una niña de nueve años, clamaba “Señor, dame a mi niña” tras el trágico accidente que le arrebató la vida este sábado en la carretera CA-13.

La menor murió luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga en el tramo que conecta los municipios de El Progreso, en Yoro y Tela, en Atlántida.

De acuerdo con el relato de testigos, el responsable del hecho no se detuvo a auxiliar a la víctima y abandonó el lugar inmediatamente después del impacto.