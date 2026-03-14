Cae supuesto operador financiero de la Pandilla 18 en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- El supuesto operador financiero de la Pandilla 18, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue capturado en una operación ejecutada por efectivos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El sospechoso es un hombre identificado con el mote de "Tedy", quien, según la Dipampco, tiene un historial delictivo de más de diez años dentro de esta estructura criminal, siendo señalado como uno de los principales administradores financieros de la Pandilla 18 en la zona atlántica del país.
El presunto pandillero fue detenido en una operación de búsqueda realizada en la colonia Los Robles de La Ceiba.
Según las investigaciones de esa unidad de investigación del Estado, el arrestado se encargaba de coordinar actividades relacionadas con las extorsiones de la Pandilla 18, así como del tráfico de drogas.
Antecedentes penales
En su historial delictivo registra antecedentes penales, habiendo sido detenido en 2012, por violencia doméstica, y en 2023, por tráfico de drogas.
Durante el operativo, los agentes le decomisaron dinero en efectivo, presuntamente, proveniente del cobro de extorsiones, una camioneta que era utilizada para realizar las rondas de esos cobros ilegales y la movilización de ilícitos en distintos puntos de la ciudad.
El "Tedy" sería acusado por los cargos penales de extorsión y asociación para delinquir, por lo que fue remitido al Ministerio Público (MP), para continuar con el proceso legal.
La Dipampco intó a la ciudadanía a continuar denunciando de forma anónima cualquier actividad relacionada con maras y pandillas a través de la línea 143, con el fin de desarticular a estas organizaciones criminales.