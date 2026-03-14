Cae supuesto operador financiero de la Pandilla 18 en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- El supuesto operador financiero de la Pandilla 18, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue capturado en una operación ejecutada por efectivos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El sospechoso es un hombre identificado con el mote de "Tedy", quien, según la Dipampco, tiene un historial delictivo de más de diez años dentro de esta estructura criminal, siendo señalado como uno de los principales administradores financieros de la Pandilla 18 en la zona atlántica del país.

El presunto pandillero fue detenido en una operación de búsqueda realizada en la colonia Los Robles de La Ceiba.