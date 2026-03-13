Cae “Manteco”, implicado en asesinato de colombiano en salón de belleza en SPS

Tegucigalpa, Honduras.-En una operación de alto impacto, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturaron a un hombre implicado supuestamente en el asesinato de un ciudadano de origen colombiano en un salón de belleza en San Pedro Sula, norte de Honduras. La acción fue ejecutada por los uniformados en la residencial Palos Verdes de San Pedro Sula, donde detuvieron a Marcos Ariel Landa Cruz, alias “Manteco”, miembro de la banda criminal “El Mudo”.

El informe policial indica que el arrestado es acusado de cometer los delitos de asesinato, robo con violencia o intimidación en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir. En contra de Landa Cruz existía una orden de captura, la cual fue emitida el 20 de enero de 2026, producto de las investigaciones técnico científicas de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Se informó que en cuatro ocasiones había sido requerido por suponerlo responsable de cometer los delitos de robo agravado, portación ilegal de arma y robo, entre otros.