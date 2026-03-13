Cae “Manteco”, implicado en asesinato de colombiano en salón de belleza en SPS

Tegucigalpa, Honduras.-En una operación de alto impacto, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturaron a un hombre implicado supuestamente en el asesinato de un ciudadano de origen colombiano en un salón de belleza en San Pedro Sula, norte de Honduras.
La acción fue ejecutada por los uniformados en la residencial Palos Verdes de San Pedro Sula, donde detuvieron a Marcos Ariel Landa Cruz, alias “Manteco”, miembro de la banda criminal “El Mudo”.
El informe policial indica que el arrestado es acusado de cometer los delitos de asesinato, robo con violencia o intimidación en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir.
En contra de Landa Cruz existía una orden de captura, la cual fue emitida el 20 de enero de 2026, producto de las investigaciones técnico científicas de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Se informó que en cuatro ocasiones había sido requerido por suponerlo responsable de cometer los delitos de robo agravado, portación ilegal de arma y robo, entre otros.
Las acciones se relacionan al crimen del ciudadano colombiano Jhon Jairo Mosquera Cossio, registrado la tarde del 16 de marzo de 2023 en la colonia Montefresco, San Pedro Sula, Cortés, durante un asalto perpetrado en un salón de belleza.
Las investigaciones establecen que “Manteco”, junto con otros sujetos armados, ingresaron violentamente al establecimiento e intentaron despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar, pero Mosquera Cossio se opuso, por lo que le dispararon en reiteradas ocasiones y le quitaron la vida al instante.
Además del asesinato de Mosquera Cossio, el imputado es señalado por atentar contra la seguridad de dos testigos protegidos, identificados bajo las claves “Tolima” y “Medellín”.
El detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial que establece la ley y que responda por los delitos que se le acusan.