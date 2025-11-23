Capturan a gatillero de la Pandilla 18 con granadas y AR-15 en Choloma, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- En posesión de granadas de fragmentación y un fusil AR-15, fue capturado un presunto gatillero de la Pandilla 18 en Choloma, Cortés. En una operación de “impacto”, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvieron a Yeri Waldimer Sánchez Gonzáles, alias “Peso Pluma”, de 23 años de edad, originario de Zacapa, Santa Bárbara, y residente de la colonia Valle de Sula del sector López Arellano. De acuerdo al informe policial “Peso Pluma” es un miembro activo de la Pandilla 18 con el rango de gatillero, con aproximadamente cuatro años de pertenecer a la estructura criminal.

Se dio a conocer que su principal función dentro de la Pandilla 18 era el sicariato, la venta y distribución de drogas en el sector y sus alrededores, generando violencia e inseguridad en la zona. Al momento de la detención, los elementos policiales le incautaron un arma de fuego de guerra tipo fusil, AR-15, con su respectivo cargador y diez cartuchos, una pistola, calibre 9 milímetros con su cargador con diez proyectiles, dos artefactos explosivos identificados como granadas de fragmentación MK-2 americanas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La DIPAMPCO confirmó que la posesión de las dos granadas de fragmentación MK-2 de uso militar, junto al fusil AR-15, evidencian un plan para atentar contra la vida de miembros de la Policía Nacional, la ciudadanía o estructuras criminales contrarias.