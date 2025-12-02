Detienen a marero en posesión de droga en Villanueva, Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en posesión de droga.

La captura la ejecutaron los funcionarios policiales en la colonia Los Ángeles, sector de El Milagro de Villanueva, Cortés.