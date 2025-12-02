  1. Inicio
Detienen a marero en posesión de droga en Villanueva, Cortés

Casi 600 envoltorios con drogas le decomisaron al integrante de la MS-13 en Villanueva, Cortés

  • 02 de diciembre de 2025 a las 06:52
Agentes de la Dipampco capturaron a “Moya” en Villanueva.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en posesión de droga.

La captura la ejecutaron los funcionarios policiales en la colonia Los Ángeles, sector de El Milagro de Villanueva, Cortés.

El detenido fue identificado con el alias de “Moya”, de 21 años de edad, quien, según las investigaciones policiales, sería integrante de la MS-13 con el rango de “Traka”, encargado de la venta y distribución de drogas en el sector.

Durante el operativo le decomisaron 440 bolsitas con cocaína, 74 bolsas plásticas con piedras de crack, 70 envoltorios plásticos con marihuana y un teléfono celular.

Será acusado de cometer el delito de tráfico de drogas y fue remitido a la Fiscalía para continuar el proceso legal correspondiente

