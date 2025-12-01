Motociclista muere en aparatoso despiste en el occidente del país

El percance ocurrió cuando, por causas aún no determinadas, el vehículo de dos ruedas salió abruptamente de la carretera y terminó impactando contra un cerco perimetral. El fuerte golpe le provocó graves lesiones en el cráneo, que le causaron la muerte de manera inmediata.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre de 40 años perdió la vida este lunes en un fatal accidente de tránsito, luego de sufrir un despiste mientras conducía su motocicleta. El suceso se registró en Nueva Arcadia, Copán.

La víctima fue identificada como José Antonio García López, quien quedó tendido en la zona del impacto mientras testigos daban aviso a las autoridades.

Agentes de Tránsito y personal forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones que permitan establecer qué originó el despiste. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia de ley.

Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), establecen que desde el 01 de enero al 23 de noviembre de 2025, unas 1,670 personas han muerto en diferentes accidentes de tránsito que se han reportado en el país.