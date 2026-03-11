Extraditan a Honduras a presunto asesino vinculado a la banda “Los Aguacates”

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre señalado como presunto integrante de la banda delictiva “Los Aguacates” fue extraditado desde España a Honduras, acusado del asesinato de dos guardias de seguridad en el departamento de Cortés. El detenido, identificado con el alias “El Gordo”, de 27 años, originario de La Lima y residente en Madrid, fue capturado el 2 de mayo de 2025 mediante detención preventiva con multas de extradición, tras tener notificación roja internacional.

Según las investigaciones, el crimen ocurrió el 19 de marzo de 2022 en el sector conocido como cerro de Tacamiche, cuando varios hombres armados interceptaron a Javier Antonio Mejía Herrera y Jerson Normando Escobar Hernández, disparándoles sin mediar palabras y provocando su muerte inmediata. Tras el hecho, el sospechoso salió del país el 21 de julio de 2022 desde el Aeropuerto Ramón Villeda Morales rumbo a Europa para evadir la justicia. De acuerdo con la Policía Nacional, el imputado también tiene antecedentes por tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego, y las investigaciones lo vinculan directamente con la operación de la banda “Los Aguacates” en la zona.