Plazas fantasma de Edgardo Casaña deben anularse e investigarse penalmente

Para el abogado penalista <b>Francisco Cantarero Pascua</b>, el punto de partida debe ser una revisión interna en la Secretaría de Educación. Primero debe investigarse cómo se emitieron los acuerdos, quiénes los tramitaron y por qué se pagaron salarios por plazas fantasma sin rastro verificable de trabajo.Ese planteamiento encaja con lo ya documentado por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium. La serie evidenció recibos de pago, plazas registradas a nombre de Casaña y constancia de que el dinero llegó a su cuenta.Sin embargo, en Santa Bárbara y Francisco Morazán este rotativo no encontró rastro de que ejerciera los cargos por los que cobró. No había registros internos que lo ubicaran en funciones y las personas consultadas dijeron que nunca lo vieron trabajar, aunque dentro de las oficinas todos sabían que esas plazas estaban a su nombre.Para Cantarero, la segunda ruta es la civil o resarcitoria. Ahí corresponde la intervención del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/ricardo-alfredo-montes-asume-presidencia-tribunal-superior-cuentas-FM29526399" target="_blank">Tribunal Superior de Cuentas</a> (TSC), que puede auditar los pagos, establecer reparos e intentar recuperar el dinero si concluye que hubo perjuicio patrimonial para el Estado.La tercera ruta es la penal. En esa fase, el ente llamado a investigar es el MP. Si encuentra suficientes indicios y base legal, el caso puede escalar a un proceso judicial. Según Cantarero, con lo ya expuesto se puede analizar si hubo “fraude contra la administración pública” y “malversación de caudales públicos”.Su postura no se limita a Casaña. Cantarero, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sostuvo que el deber del ente investigador es identificar a la red de funcionarios que lo benefició con estos nombramientos.