¿Lluvias o calor extremo? Conozca las condiciones climáticas para este miércoles

“Las condiciones del tiempo para hoy miércoles 11 de marzo. Persisten las condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional. En horas de la tarde el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe estaría provocando precipitaciones débiles, aisladas para la región oriental”, detalló Centeno.

El pronosticador de turno de Cenaos, Mario Centeno , explicó que el país continuará bajo un patrón seco, aunque el ingreso de humedad desde el Caribe podría provocar algunas precipitaciones aisladas.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones mayormente secas persistirán este miércoles 11 de marzo en gran parte del territorio hondureño, mientras que las temperaturas cálidas dominarán durante el mediodía, de acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

El especialista también indicó que el ambiente cálido continuará durante las horas de mayor radiación solar.

“Persisten las temperaturas cálidas llegando el mediodía”, agregó el pronosticador de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá sin mayores variaciones tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

“El oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura”, precisó Centeno en el reporte meteorológico.

Sobre las temperaturas, el pronóstico establece que Tegucigalpa registrará una máxima de 30 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se esperan valores de hasta 32 C° y mínimas de 18 C°.

Para la región insular se prevé una temperatura máxima de 30 C° y mínima de 26 C°, mientras que en la región norte los termómetros alcanzarán hasta 32 C° y descenderán a 21 C°.

En el oriente del país se pronostica una máxima de 30 C° y mínima de 18 C°, mientras que la región sur registrará las temperaturas más elevadas con hasta 39 C° y mínimas de 24 C°. En la región occidental se esperan máximas de 32 C° y mínimas de 14 C°.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).