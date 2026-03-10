Nasry Asfura se reúne en Chile con el Rey Felipe VI de España

Santiago de Chile, Chile.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este 10 de marzo una reunión con el Rey Felipe VI de España en Chile, previo a la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast. El encuentro se dio en el Palacio Cousiño de Santiago y sirvió para reforzar los lazos diplomáticos entre Honduras y España.

Asfura y el Rey Felipe VI de España fueron invitados a la investidura de Kast, evento que se desarrollará este 11 de marzo a las 12 del mediodía hora local, 9:00 a.m. hora de Honduras. “Para Honduras es un honor sostener este encuentro con su majestad el Rey Felipe VI. España en su socio histórico y estratégico para nuestro país y seguiremos trabajando para fortalecer la cooperación, el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos. Tuvimos una relación muy cordial y conversamos sobre temas económicos, sociales, proyectos entre ambos países que generen desarrollo para ambos”, manifestó el presidente Asfura. De su lado, el Rey Felipe VI puntualizó que “Honduras es una nación con la que España mantiene una relación de gran cercanía y respeto. Seguiremos impulsando iniciativas de cooperación y desarrollo que contribuyan al bienestar de ambos pueblos y al fortalecimiento de nuestra relación histórica. He felicitado personalmente al presidente Asfura por el inicio de su gestión, le deseo muchos éxitos en su administración”.

Lazos

Este día se informó que el gobierno español nombró a Guillermo Escribano Manzano como nuevo embajador en Honduras. Escribano sustituirá a Diego Nuño García, que a su vez ha sido nombrado embajador en misión especial para el Sahel, región que abarca una decena de países de África.

Honduras y España mantienen vigente el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible que se firmó en 2025 y concluye en 2029.