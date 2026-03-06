Honduras regresa al CIADI: Nasry Asfura firmó adhesión en Washington, EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras vuelve a formar parte del convenio del CIADI luego de que Nasry Asfura oficializara su adhesión este viernes en Washington, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó este 6 de marzo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como el Convenio del CIADI. "No es un acto protocolario, sino una decisión estratégica de Estado orientada a fortalecer la imagen internacional de Honduras y consolidar un entorno de negocios confiable", aseguró el mandatario hondureño.

Durante la firma del convenio, Asfura destacó que los países que generan confianza son los que avanzan y que esa confianza se construye con Estado de Derecho, seguridad jurídica y respeto a los compromisos. Según dieron a conocer desde el gobierno, la reincorporación de Honduras al CIADI permitirá reforzar su credibilidad ante inversionistas internacionales y garantizar mecanismos formales y reconocidos para la resolución de controversias. Además, aseguran que se reducirá la percepción de riesgo en Honduras y se fortalecerá la estabilidad económica y financiera. El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de Finanzas, Hemilio Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Agüero.