Honduras regresa al CIADI: Nasry Asfura firmó adhesión en Washington, EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras vuelve a formar parte del convenio del CIADI luego de que Nasry Asfura oficializara su adhesión este viernes en Washington, Estados Unidos.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó este 6 de marzo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como el Convenio del CIADI.
"No es un acto protocolario, sino una decisión estratégica de Estado orientada a fortalecer la imagen internacional de Honduras y consolidar un entorno de negocios confiable", aseguró el mandatario hondureño.
Durante la firma del convenio, Asfura destacó que los países que generan confianza son los que avanzan y que esa confianza se construye con Estado de Derecho, seguridad jurídica y respeto a los compromisos.
Según dieron a conocer desde el gobierno, la reincorporación de Honduras al CIADI permitirá reforzar su credibilidad ante inversionistas internacionales y garantizar mecanismos formales y reconocidos para la resolución de controversias.
Además, aseguran que se reducirá la percepción de riesgo en Honduras y se fortalecerá la estabilidad económica y financiera.
El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de Finanzas, Hemilio Hércules; y el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Agüero.
También estuvo presente el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Por parte del Grupo Banco Mundial participó la secretaria general del CIADI, Martina Polasek.
"Agradecemos al presidente Nasry Asfura y al gobierno de Honduras la confianza depositada en el CIADI como foro imparcial y confiable para la resolución de disputas internacionales relativas a inversiones", expresó Polasek.
El CIADI es un organismo del Banco Mundial especializado en la solución de controversias entre inversionistas y Estados.
Su rol es proporcionar mecanismos técnicos, imparciales y transparentes para resolver disputas en materia de inversión internacional.
Fue durante el gobierno de Xiomara Castro que Honduras decidió salir del CIADI. El 24 de febrero, el Banco Mundial recibió una notificación de denuncia al Convenio del CIADI por parte de la República de Honduras, efectiva a partir del 25 de agosto de 2024.
No obstante, el convenio vuelve a restablecerse con la llegada del nuevo gobierno.