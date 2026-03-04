Viaje de Asfura impulsa estrategia para posicionar al país como destino seguro de inversiones

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, participará en un encuentro internacional programado para este sábado 7 de marzo presidido por el mandatario estadounidense Donald Trump. La agenda del presidente Asfura contempla varias actividades previas a la cumbre hemisférica en Miami, donde se reunirán líderes y gobernantes aliados de Estados Unidos para discutir temas estratégicos de cooperación regional. En la reunión hemisférica también han sido invitados varios líderes de la región, entre ellos el mandatario argentino Javier Milei, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el gobernante ecuatoriano Daniel Noboa, el jefe de Estado paraguayo Santiago Peña y el líder político boliviano Rodrigo Paz Pereira, en un encuentro que busca reforzar alianzas estratégicas entre Estados Unidos y América Latina. El viaje es considerado importante para la política exterior hondureña, no solo por la reunión con Trump, sino también por una gestión de carácter económico y jurídico que el gobierno de Asfura ha priorizado desde el inicio de su administración.

Una de las tareas más relevantes del mandatario durante su estancia en Estados Unidos será la formalización del regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje del Grupo del Banco Mundial que facilita la solución de controversias entre Estados e inversionistas extranjeros. Este paso, previsto para el jueves 5 de marzo en la sede del Banco Mundial en Washington, D.C., es considerado por el Ejecutivo como un gesto para fortalecer la confianza de los inversionistas en el país y mejorar la seguridad jurídica para proyectos y capitales foráneos. Se espera que el gobierno hondureño dé a conocer detalles ampliados de la agenda presidencial en los próximas horas, una vez que concluya el viaje. Desde el gobierno se ha destacado que el retorno al CIADI y la participación en encuentros internacionales como el convocado por Trump forman parte de una estrategia para posicionar a Honduras como un destino seguro para inversiones y aliado confiable en las agendas internacionales de comercio, seguridad y desarrollo.

Este enfoque ha sido respaldado por diversos sectores del empresariado, que consideran que la inclusión en mecanismos de arbitraje internacional contribuye a la transparencia y certeza legal en proyectos de inversión. Analistas políticos señalan que la participación de Asfura en la cumbre responde a un acercamiento sostenido entre Honduras y Estados Unidos, impulsado por temas de cooperación económica, seguridad regional y relaciones diplomáticas en un contexto global competitivo.