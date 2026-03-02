Honduras retornará oficialmente al CIADI este jueves 5 de marzo

Así lo confirmó el embajador de Honduras en Estados Unidos , Roberto Flores Bermúdez , plenipotenciario que destacó el retorno para la seguridad jurídica del país.

Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras retornará oficialmente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) este jueves 5 de marzo.

“El jueves se formaliza el regreso de Honduras al CIADI y eso va a generar mucha confianza en el país porque va a haber un mecanismo de solución de controversias objetivo por terceros expertos, no pasa por tribunales y que no tiene nada de malo el tribunal de la justicia ordinaria, pero a veces es muy tardada la justicia y un inversionista no puede esperar 10 años”, dijo Flores Bermúdez.

La suscripción del documento tendrá lugar en la sede del Banco Mundial en Washington, EE UU.

El retorno al CIADI revierte la decisión del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, quien en febrero de 2024 denunció el convenio al considerar que el organismo socavaba la soberanía nacional.

En ese momento la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que la decisión era para "salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales" y poner fin al "terrorismo de litigación".

El 20 de febrero del presente año, el presidente Nasry Asfura anunció su decisión de regresar al país al CIADI.

“Es parte de la seguridad jurídica que debemos ofrecer a la inversión", apuntó Asfura Zablah en ese momento.