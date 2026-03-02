¿Tiene posibilidad Honduras? Las selecciones que pueden tomar el cupo de Irán en el Mundial 2026

La participación de Irán en el Mundial 2026 está en duda por los conflictos que involucran a Irán, Israel y Estados Unidos. Ante este incierto panorama, surge la pregunta: ¿podría la Selección de Honduras ocupar su lugar en la Copa del Mundo?
En medio de la escalada militar tras los bombardeos cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, y en un contexto de máxima tensión diplomática internacional, comenzó a instalarse la posibilidad de que la Selección de fútbol de Irán no participe del Mundial 2026.
El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, murió en el primer día de masivos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras décadas de esfuerzos diplomáticos fallidos para resolver la disputa sobre el programa nuclear iraní.
Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán continuaron el domingo por segundo día consecutivo tras el asesinato de Alí Jamenei, que sumió en la incertidumbre el futuro de la República Islámica y aumentó el riesgo de inestabilidad regional.
La incertidumbre fue instalada por el propio presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien dejó abierta la posibilidad de que el combinado asiático renuncie a disputar el torneo que hospedarán Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente de la federación iraní de fútbol aseguró desconocer si la Selección de Irán podrá disputar los partidos del Mundial en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo estadounidense e israelí contra su país.
"Lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza", declaró Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras Irán intercambiaba ataques con Israel como parte de una guerra cada vez más extensa provocada por el bombardeo.
Irán ha quedado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles, donde se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.
A los aficionados iraníes ya se les prohibió la entrada a Estados Unidos en la primera iteración de la prohibición de viajes anunciada por la administración Trump.
Sin embargo, Taj también aclaró que la decisión final no depende exclusivamente de la federación iraní. El caso quedaría en manos de la FIFA, que deberá evaluar la situación si finalmente el país clasificado decide bajarse del torneo.
Aunque no existe una confirmación oficial, el escenario geopolítico actual abre un interrogante reglamentario inmediato: ¿Quién ocuparía el lugar de Irán en caso de exclusión?.
En caso de que Irán finalmente no participe de la cita máxima, la lógica indicaría que su cupo sea ocupado por otro representante de la Confederación Asiática (AFC), para mantener las ocho plazas asignadas a esa región en el Mundial de 2026. En ese escenario, dos selecciones aparecen como las principales candidatas.
Según la normativa de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ante la baja de un seleccionado ya clasificado, el cupo no queda vacante sino que debe reasignarse al mejor equipo asiático ubicado en el ranking que no haya conseguido la clasificación directa.
Bajo ese criterio, la principal candidata sería la Selección de fútbol de Irak, siempre que encabece la lista de los no clasificados. Sin embargo, la situación no es tan sencilla: Irak está en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026, lo que introduce una variable clave en la definición.
Si la eventual exclusión de Irán se confirma antes de que finalice ese proceso, la AFC podría otorgarle directamente la plaza por ranking, pero si la decisión llega más adelante, el escenario se vuelve más complejo.
La otra selección que suena es Emiratos Árabes Unidos, que terminó tercero en el Grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, por detrás de Irán y Uzbekistán.
Una solución sencilla sería retirar a Irán de la clasificación y ascender automáticamente a Emiratos Árabes Unidos a los dos primeros puestos del grupo, lo que le otorgaría el boleto directo al torneo.
Irak se prepara actualmente para disputar un repechaje intercontinental contra Bolivia o Surinam en México el próximo 31 de marzo, por lo que podría argumentar que, por rendimiento deportivo, merece ocupar el lugar si Irán finalmente no acude al Mundial.
Desde la FIFA han optado por la cautela. El secretario general del organismo rector del fútbol mundial, Mattias Grafström, aseguró que es prematuro especular sobre una eventual salida de Irán del certamen. “Tuvimos el sorteo de la fase final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro objetivo es que la Copa Mundial sea segura con todos los equipos participantes”, explicó.
Grafström también añadió que el órgano presidido por Gianni Infantino mantendrá comunicación constante con los gobiernos anfitriones para garantizar la seguridad del torneo. “Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”, afirmó.
La FIFA podría optar por una solución deportiva en lugar de administrativa. Una alternativa sería que el cupo vacante se defina entre equipos del repechaje intercontinental, incluso organizando un partido adicional entre los perdedores de esa instancia para determinar al reemplazante.
La posibilidad de la Selección Nacional de Honduras clasifique es nula, ya que ni siquiera jugará el repechaje rumbo a United 2026.