CIADI envía carta a Nasry Asfura y respalda reingreso de Honduras al organismo

La respuesta a Asfura provino por parte de Martina Polasek, secretaria general del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/presidente-nasry-asfura-quiere-reincorporarse-convenio-ciadi-FC29094742" target="_blank">CIADI</a></b>, quien dijo que se dará la asistencia debida al Estado hondureño. En 2024, el <b>Banco Mundial</b> confirmó la notificación de denuncia por parte del Estado de Honduras que fue recibida el 24 de febrero y la salida se materializó el 25 de agosto de 2024 por instrucción de la presidenta <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/mas-1200-millones-gasto-2025-gobierno-xiomara-alquiler-vehiculos-lujo-LO29148506" target="_blank">Xiomara Castro</a></b>.