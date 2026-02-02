CIADI envía carta a Nasry Asfura y respalda reingreso de Honduras al organismo

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) remitió una carta a Nasry Asfura, presidente de Honduras, donde expresó su anuencia para que Honduras retorne al CIADI. El 27 de enero, tras asumir la presidencia, Nasry Asfura notificó formalmente su intención de regresar al Estado al organismo de arreglo de diferencias de inversiones, adscrito al Banco Mundial.

La respuesta a Asfura provino por parte de Martina Polasek, secretaria general del CIADI, quien dijo que se dará la asistencia debida al Estado hondureño. En 2024, el Banco Mundial confirmó la notificación de denuncia por parte del Estado de Honduras que fue recibida el 24 de febrero y la salida se materializó el 25 de agosto de 2024 por instrucción de la presidenta Xiomara Castro.

Carta íntegra del CIADI:

Excelentísimo Señor Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Presidente de la República de Honduras Nasry Juan Asfura Zablah Presidente de la República de Honduras Tegucigalpa, Honduras Excelentísimo Señor Presidente: Tengo el honor de acusar recibo de su atenta comunicación del día de hoy sobre la intención de la República de Honduras de incorporarse al Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (el Convenio del CIADI). El proceso es simple y comprende los siguientes pasos: (i) la firma del Convenio del CIADI, de conformidad con el Artículo 67; y (ii) el depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del Convenio, de conformidad con el Artículo 68. Este proceso se explica con mayor detalle en la Guía sobre el Proceso de Membresía en el Convenio del CIADI, la cual se adjunta.